Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere

Un avviso di ritiro fasullo con tentativo di phishing
L'ultima trovata è inserire nelle buche delle lettere falsi inviti di ritiro. Le vittime trovano inizialmente nella loro cassetta postale un documento che assomiglia visivamente al vero avviso giallo della Posta Svizzera.
Questo imita abilmente i colori e il logo della Posta e contiene informazioni plausibili su una presunta mancata consegna del pacco. Per pianificare una nuova consegna, ai destinatari viene chiesto di scansionare un codice QR stampato sul documento.
In questo modo le vittime vengono indirizzate nello spazio digitale e condotte su un sito web contraffatto, difficilmente distinguibile dal vero sito del gigante giallo.
Si sostiene che un pacco sia bloccato e che sia necessario organizzare una nuova consegna. Per riavviare la consegna sarebbero necessari ulteriori dati.
È qui che scatta la trappola
In seguito alle vittime viene chiesto di selezionare una nuova fascia oraria di consegna. Questo passaggio serve solo a distrarre le vittime dalla vera truffa e a dare loro l’impressione che si tratti effettivamente di una nuova consegna.
A questo punto è infatti necessario inserire informazioni personali dettagliate quali nome, data di nascita, indirizzo postale, indirizzo e-mail e, obbligatoriamente, un numero di telefono svizzero.
E dopo aver inserito i dati scatta la trappola a pagamento. Per la presunta nuova consegna vengono richieste delle spese di gestione, spesso pari a 2,10 franchi.
È interessante notare che, nella procedura di pagamento vera e propria, tale importo viene talvolta indicato con una leggera variazione, ovvero 3,99 franchi.
L’obiettivo finale è, in definitiva, il furto dei dati della carta di credito, dato che il pagamento può essere effettuato esclusivamente con una carta di credito.
Sebbene sulla pagina contraffatta vengano visualizzati mezzi di pagamento alternativi come Twint, questi non sono funzionanti e sono sempre contrassegnati come «indisponibile» (non disponibile).
Ci si affida alle abitudini familiari e al senso di urgenza
L'invito di ritiro della Posta sembra familiare ed è proprio questo che la rendo così pericoloso in questo caso, dato che le persone conoscono bene questo tipo di notifiche nella loro vita quotidiana, ricorrono inconsciamente a routine consolidate.
Lo scetticismo che molti hanno ormai sviluppato nei confronti delle e-mail o degli SMS viene meno quando si va a controllare la buca delle lettere. Quasi nessuno sospetta che dietro quel familiare avviso postale si nasconda una truffa informatica.
A ciò si aggiunge il fatto che un pacco apparentemente non recapitabile suscita curiosità e un senso di urgenza. Nessuno vuole perdersi una spedizione. Anche la modesta tariffa di pochi franchi è stata scelta appositamente.
Con questi attacchi i truffatori perseguono due obiettivi: da un lato, raccolgono una grande quantità di dati personali che possono essere utilizzati in seguito per un furto d’identità.
D’altra parte, vengono sottratti i dati delle carte di credito, che verranno poi utilizzati per effettuare pagamenti fraudolenti. Finora gli inviti al ritiro truffaldini qui descritti sono stati segnalati all'UFCS esclusivamente dalla Svizzera romanda.
Gli attacchi fisici comportano sempre per gli autori il rischio di essere colti in flagrante dalle autorità di polizia svizzere. Pertanto, tali azioni non vengono di norma compiute dagli autori stessi, ma da persone reclutate e ignare, che spesso non sono consapevoli del contesto criminale delle loro azioni.
Ecco come comportarsi
La Posta Svizzera di norma non richiede il pagamento di alcuna tassa per una seconda consegna standard.
Scansiona i codici QR presenti su documenti cartacei inattesi solo con la massima cautela. Verifica soprattutto l’indirizzo internet che viene aperto. Per gestire gli invii postali o verificare gli avvisi di ritiro, accedi sempre direttamente al sito web ufficiale della Posta o usa l’app ufficiale della Posta.
Inserisci manualmente il numero di spedizione riportato sul foglietto nella sezione «Tracciamento» del sito ufficiale della Posta o nell’app della Posta, invece di scansionare il codice QR. Se il numero non è presente, potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.
Se hai già inserito informazioni personali e dati di pagamento su una pagina di questo tipo, contatta immediatamente la tua banca o l’istituto emittente della carta di credito per far bloccare la carta in questione.
Per ricevere un pacco non è necessario indicare la data di nascita.