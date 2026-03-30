Una rischiosa illusioneEcco perché Google & Co. sanno esattamente che porno stai guardando
Martin Abgottspon
30.3.2026
Milioni di utenti si affidano alla modalità di navigazione in incognito del proprio browser per accedere con discrezione a contenuti erotici. Ma questo presunto anonimato non è altro che una rischiosa illusione.
Martin Abgottspon
30.03.2026, 21:34
Martin Abgottspon
Hai fretta? blue News riassume per te
La modalità di navigazione in incognito del browser cancella solo la cronologia sul dispositivo in uso, ma non protegge da Google, dalle reti pubblicitarie o dai siti stessi che tracciano il vostro comportamento.
Quasi tutti i siti per adulti trasmettono automaticamente a fornitori terzi informazioni sulle vostre preferenze e sui video che guardate.
Dato che questi dati possono essere collegati alla vostra identità reale, nel peggiore dei casi potreste essere ricattati da hacker o trovarvi in imbarazzo a livello professionale e privato.
Chi visita siti erotici o porno online spesso pensa di essere al sicuro tra le proprie quattro mura e dietro la barriera della navigazione in incognito.
Ma mentre il browser non memorizza alcuna cronologia sul dispositivo in uso, il comportamento online rimane tutt'altro che pulito.
In realtà, i dati vengono trasferiti su larga scala alle reti pubblicitarie e ai giganti tecnologici, che creano in background un profilo preciso dell'utente.
Le indagini di «Vice» illustrano la portata massiccia di questa sorveglianza invisibile, in cui i dati vengono inviati automaticamente a società di analisi esterne come Google Analytics o a reti pubblicitarie quando gli utenti accedono a grandi portali erotici come Pornhub o XNXX.
È particolarmente controverso il fatto che molti di questi siti trasmettano senza crittografia i titoli esatti dei video visualizzati nella barra degli indirizzi. Un click apparentemente privato diventa così un'informazione leggibile sulle preferenze sessuali intime per gli intermediari di dati esterni.
Dato che circa l'88% dei più importanti siti di intrattenimento per adulti utilizza tali elementi di tracciamento, la trasmissione dei dati degli utenti è la regola piuttosto che l'eccezione.
Anche se i portali sottolineano di non memorizzare i propri profili, l'integrazione di strumenti di analisi gratuiti e di interfacce per i social media rende il comportamento di navigazione trasparente a terzi.
Il tracciamento dei dati non è un problema astratto, ma comporta il pericolo di un'esposizione reale.
Dato che le reti pubblicitarie e gli hacker sono sempre più in grado di collegare i profili anonimi dei navigatori con le identità reali di altri settori della vita, le preferenze private potrebbero teoricamente diventare pubbliche in qualsiasi momento.
Quello che nelle società occidentali è fonte di profonda vergogna, nei regimi repressivi assume dimensioni potenzialmente letali, perché la pubblicazione di tali informazioni può portare alla persecuzione dello Stato.
Questa conoscenza fornisce inoltre ai servizi segreti e ai criminali un potente strumento di ricatto.
Come già accennato all'inizio, nemmeno la modalità di navigazione in incognito del browser è di aiuto, perché non nasconde realmente la vostra identità ai siti web o alle aziende che visitate.
Questo fatto preoccupa ora anche la magistratura statunitense. Una class action contro Google chiede un risarcimento di cinque miliardi di dollari, dato che il browser Chrome suggerisce un livello di protezione che in realtà non offre.
Infatti, la modalità impedisce solo la memorizzazione della cronologia e dei cookie sul proprio dispositivo, mentre l'utente rimane chiaramente identificabile ai server contattati in rete.
L'indirizzo IP e il cosiddetto fingerprinting, in cui vengono lette le configurazioni specifiche del browser come i font o la risoluzione dello schermo, creano un'impronta digitale che è individuale come una caratteristica biometrica.
Qualche misura c'è, ma l'anonimato digitale resta un lusso
Una protezione completa è tecnicamente quasi impossibile da raggiungere, ma il rischio può comunque essere minimizzato in modo significativo con misure mirate.
Anche se l'uso di servizi VPN maschera l'indirizzo IP, questo da solo non impedisce il rilevamento delle impronte digitali.
Solo la combinazione con browser anti-tracciamento come DuckDuckGo o con speciali componenti aggiuntivi per la privacy che bloccano attivamente la comunicazione con fornitori terzi crea una barriera più efficace.
Inoltre, il rifiuto costante dei cookie opzionali rende più difficile la profilazione a lungo termine da parte delle reti pubblicitarie.
In definitiva, però, l'anonimato digitale rimane un bene di lusso che non può essere ottenuto semplicemente cliccando su una scheda in incognito, finché il modello di business di internet si basa sullo scambio di dati degli utenti.