La Svizzera rimane un Paese con un alto livello di soddisfazione della vita. Mentre le relazioni e l'atmosfera lavorativa procedono a gonfie vele, il tempo libero e le finanze hanno un punteggio basso. Gli studi mostrano perché rimandiamo le cose belle della vita e cosa possiamo fare.

In Svizzera si vive bene, come suggeriscono i dati: nel 2023 il 35,9% della popolazione si dichiarava molto soddisfatto della propria vita in quel momento. La soddisfazione aumenta con l'età, il reddito e l'istruzione.

Il genere, invece, non fa quasi differenza. Le coppie senza figli sono le più soddisfatte e valutano la loro vita in modo più elevato rispetto alle famiglie con figli o alle persone che vivono da sole. La vita familiare e i contatti sociali caratterizzano quindi chiaramente la gratificazione generale.

Questi risultati si basano su uno studio sul benessere condotto dall'Ufficio federale di statistica.

La Svizzera è ai vertici anche nel confronto europeo: mentre la popolazione dell'UE ha ottenuto una media di 7,3 punti su 10 nel 2023, la Confederazione si colloca da anni nella fascia alta. Anche nei prosperi Paesi vicini la media è spesso più bassa.

«Stato d'animo depresso» in tutta Europa

Un'analisi più approfondita dei dettagli rivela però delle differenze: è la «coesione», ossia la convivenza nella vita privata o l'atmosfera sul posto di lavoro, a suscitare la maggiore soddisfazione. Più di una persona su due ha dato il massimo dei voti.

La situazione è molto diversa quando si parla di fatti concreti: il reddito, la sicurezza finanziaria e la disponibilità di tempo libero si collocano in fondo alla scala e sono considerati i maggiori punti deboli.

La Svizzera non fa eccezione. I sondaggi condotti dall'Istituto Gallup in diversi Paesi mostrano un calo dell'impegno nel lavoro e un «umore depresso» in tutta Europa.

Prima della pandemia di Covid, quasi il 70% dei dipendenti si sentiva ancora sicuro della propria vita. Oggi è meno della metà. Nel 2025 è stato misurato un chiaro peggioramento dell'umore nella vita lavorativa quotidiana rispetto agli anni precedenti. Non c'è quindi da stupirsi se anche la visione del salario e dell'equilibrio tra lavoro e vita privata è più critica.

Sottofondo di pessimismo

C'è anche un sottofondo di pessimismo: secondo lo studio sulla politica di sicurezza «Sicurezza 2025», gli elettori svizzeri sono più scettici sulla situazione politica globale di quanto non lo siano da anni.

Questa sensazione di insicurezza pesa sul benessere anche quando il contesto personale è effettivamente favorevole.

I giovani sono particolarmente colpiti: i ragazzi tra i 14 e i 29 anni sono più infelici delle generazioni precedenti della stessa età, sviluppano più frequentemente sintomi depressivi e sono molto preoccupati per il loro futuro di fronte alle crisi globali.

Il tempo libero? È lì che avviene la crisi

Il tempo libero, che dovrebbe essere il contraltare più importante della vita lavorativa di tutti i giorni, in Svizzera ha un andamento negativo e rivela un comportamento paradossale.

Una recente ricerca fornisce ora una svolta inaspettata. Non rimandiamo solo doveri come la dichiarazione dei redditi o il bucato, ma anche cose che ci danno gioia.

Ad esempio, incontrare un vecchio amico, fare un viaggio programmato da tempo o aprire una bottiglia di vino che abbiamo conservato per molto tempo.

Diversi esperimenti pubblicati sulla rivista scientifica americana PNAS Nexus hanno dimostrato che più le persone mettono in pausa un'attività piacevole, più rimandano la ripresa. Anche se in realtà non vedono l'ora e le condizioni sono da tempo favorevoli.

L'ostacolo psicologico: aspettiamo il momento «perfetto».

«Il momento non sembra mai abbastanza speciale»

I ricercatori chiamano questo schema occasion matching: la «prima volta» deve essere particolarmente significativa, tanto da non essere sufficiente un martedì qualunque. Vogliamo provare il piacere nel modo più intenso e particolare possibile.

«Il momento non sembra mai abbastanza speciale», afferma l'autore dello studio Ed O'Brien. Il risultato sono momenti di felicità mancati. Un meccanismo che si riflette anche nei dati dell'UST sull'insoddisfazione del tempo libero in Svizzera.

Allo stesso tempo, crediamo che in futuro avremo più tempo ed energia per fare le cose belle, ed è per questo che molte persone continuano a rimandare la visita alle attrazioni locali, ad esempio, come ha dimostrato uno studio del 2010.

Cosa fare? Non aspettare l'occasione ideale

Gli esperimenti dello studio PNAS Nexus dimostrano chiaramente lo schema: i partecipanti hanno preferito evitare il contatto con un amico stretto e hanno invece completato un noioso compito di scrittura.

Altri hanno aspettato più del necessario dopo la pandemia per andare al ristorante, viaggiare o andare a teatro, perché la prima visita non doveva avvenire «così, su due piedi».

Chi aspetta l'occasione ideale per fare un giro in bicicletta, cenare con gli amici o prenotare una vacanza spesso rimane inattivo e finisce per valutare meno il proprio tempo libero. La buona notizia è che questo effetto può essere influenzato.

Per coloro che percepiscono il tempo libero come una mancanza, una visione diversa del momento spesso aiuta. O'Brien ha riassunto l'ironia in una frase: «È il vino veramente buono che finisce per raccogliere più polvere».

La conclusione? Non aspettate l'occasione perfetta, fatelo e basta.