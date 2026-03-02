I robotaxi di Tesla fanno fatica, soprattutto in caso di maltempo. Tesla

Elon Musk aveva promesso taxi a guida autonoma per metà degli Stati Uniti. Otto mesi dopo il lancio ad Austin, nuovi dati sugli incidenti e dettagli operativi dipingono un quadro diverso e mettono in discussione la sicurezza della flotta.

Otto mesi dopo il lancio del robotaxi di Tesla ad Austin, 14 incidenti segnalati con circa 1,3 milioni di chilometri percorsi mostrano un tasso significativamente più alto rispetto a quello dei conducenti umani.

Invece dell'annunciata rapida espansione, il servizio rimane un piccolo progetto pilota, dipendente dalle condizioni atmosferiche, con un numero di veicoli significativamente inferiore a quello previsto.

La strategia vision-only di Tesla, che consente di risparmiare sui costi e non prevede l'uso di sensori aggiuntivi, è sempre più sotto pressione alla luce dei dati sugli incidenti e del controllo normativo. Mostra di più

I robotaxi di Tesla stanno circolando ad Austin in Texas dalla fine di giugno 2025. Inizialmente con un monitor di sicurezza sul sedile del passeggero, successivamente in parte senza una scorta visibile.

La pretesa è quella di una mobilità autonoma su larga scala, ma la realtà è che rimane un progetto pilota limitato con una flotta gestibile e statistiche di incidenti cospicue.

Secondo i nuovi rapporti presentati alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense, il numero di incidenti segnalati è salito a 14. Con un totale di circa 1,3 milioni di km percorsi, ciò corrisponde a un incidente ogni 92'000 km.

Le persone sono coinvolte in meno incidenti

In confronto, secondo il rapporto sulla sicurezza di Tesla, i conducenti umani negli Stati Uniti hanno un incidente minore in media ogni 370'000 km. In base ai dati dell'NHTSA, la cifra è in realtà di un incidente ogni 800'000 km.

A seconda del dato di riferimento questo significa che i taxi a guida autonoma di Elon Musk sono coinvolti in sinistri da quattro a otto volte più frequentemente dei conducenti umani.

Non tutti gli incidenti sono chiaramente colpa del sistema. Alcune collisioni si sono verificate a bassa velocità, ad esempio durante le manovre. Ma le statistiche rimangono impressionanti. Anche perché provengono da rapporti ufficiali dell'azienda stessa.

I robotaxi sono ancora quasi sempre accompagnati da un altro veicolo. Tesla

Grandi promesse, ma la realtà è ben altra

Anche lo sviluppo operativo è in ritardo rispetto agli annunci. Musk aveva prospettato la possibilità di distribuire circa 500 veicoli autonomi nella sola Austin entro la fine del 2025. Il servizio è partito con una decina di veicoli.

A dicembre degli osservatori indipendenti hanno contato solo 32 veicoli, e la cifra attuale è di circa 42. L'obiettivo è stato poi ridotto a 60, ma nemmeno questo è stato ancora raggiunto.

Non si può certo parlare di autonomia a livello nazionale. I veicoli senza conducente sono stati avvistati sì nella città texana, ma erano spesso seguiti da altri veicoli Tesla in cui erano installati monitor di sicurezza.

Secondo l'azienda, solo «poche» vetture sono unità non presidiate. Inoltre, solo il 19% circa dei taxi robot contrassegnati come senza conducente sono effettivamente disponibili.

Tesla sta risparmiando dalla parte sbagliata?

Un problema fondamentale è la dipendenza dalla meteo. Le operazioni vengono annullate quando piove. Il motivo è la strategia vision-only di Tesla. Il sistema si basa esclusivamente sulle telecamere. Pioggia, nebbia o forte luce solare possono compromettere in modo significativo tali sistemi.

Il concorrente Waymo adotta un approccio diverso e combina telecamere con lidar e radar. Questo aumenta i costi, ma è considerato un sistema più efficace contro le influenze ambientali.

Waymo è anche sotto esame da parte dell'NHTSA, tra l'altro a causa di un incidente che ha coinvolto un bambino e di possibili infrazioni relative all'arresto di autobus scolastici. La pressione normativa sta quindi interessando l'intero settore.

Ma la strategia di Tesla di rinunciare alla tecnologia dei sensori aggiuntivi per motivi di costo è oggetto di particolare attenzione alla luce dei dati sugli incidenti.

Questi includono collisioni con oggetti fissi, incidenti con ciclisti, collisioni con animali e un intervento di emergenza a un passaggio a livello. Situazioni rischiose, come la guida sul lato sbagliato della strada o una brusca frenata di emergenza, si sono verificate già nelle prime ore di funzionamento.

I sistemi autonomi devono essere statisticamente migliori degli esseri umani, non solo comparabili. Finché i robotaxi avranno tassi di incidenti significativamente più alti e allo stesso tempo opereranno solo in zone di prova strettamente definite e in buone condizioni atmosferiche, il vantaggio tecnologico rimarrà un'affermazione.