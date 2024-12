I jeans hanno una mini tasca nella tasca dei pantaloni: a cosa serve? Unsplash/polarmermaid

Vi siete mai chiesti perché i vostri jeans hanno una mini tasca nei pantaloni? blue News vi spiega a cosa era destinata in origine questa piccola saccoccia.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te I jeans hanno una piccola quinta tasca, originariamente destinata a scopi pratici, come per esempio nelle miniere riporre i fiammiferi o semplicemente gli orologi da tasca.

Questa particolarità faceva già parte della dotazione di base dei primi modelli di questi pantaloni.

Anche se oggi la tasca è soggetta ai cambiamenti della moda e spesso non ha più un uso pratico, rimane una reliquia della storia dei jeans e della loro funzionalità originaria. Mostra di più

I jeans hanno cinque tasche. Sì, avete letto bene. Cinque, e non solo le due posteriori e le due anteriori. La quinta è mini, si trova all'interno del grande saccoccia anteriore, sulla destra, e oggi è poco utilizzata.

Una volta era diverso, perché agli albori dei pantaloni blu aveva sicuramente il suo scopo. Ma prima, torniamo agli inizi del famoso capo di abbigliamento.

Nel 1873 l'industriale Levi Strauss (1829-1902) e il sarto Jacob Davis (1831-1908) chiesero il brevetto per i pantaloni da lavoro rivettati. Questo segnò l'inizio di una storia di straordinario successo.

Se un tempo i jeans erano pantaloni da lavoro, oggi praticamente tutti ne hanno un paio in casa. Fanno parte del guardaroba di base, sono diventati parte integrante della moda e vengono indossati anche nelle suite e sale dei manager.

Ecco per cosa è stata progettato il taschino dei jeans

Mentre il design originale prevedeva solo quattro tasche per i pantaloni, oggi ogni paio di jeans ne ha cinque. Ma chi pensa che la mini-tasca fosse assente in passato si sbaglia. In realtà era molto utile.

Monete, pelucchi, capelli o gomme da masticare: che cosa poteva entrare in quel minuscolo scomparto? Nel XIX secolo, i lavoratori delle miniere di carbone e di minerali vi riponevano i fiammiferi necessari per le loro lampade a carburo.

Gradualmente, la mini saccoccia è stata utilizzata anche per altri oggetti. Vi trovarono posto, ad esempio, gli orologi da tasca, che altrimenti venivano portati in modo scomodo nella tasca del panciotto, dove spesso cadevano durante il lavoro. Vi si conservavano anche le monete, motivo per cui lo scomparto viene spesso chiamato «tasca per orologi o monete».

Oggi la mini tasca supplementare è tagliata in modo diverso

Oggi però la mini tasca dei jeans non viene quasi più utilizzata. In molti casi, è stata adattata per motivi di moda: ora è più piccola, più stretta o, in alcune eccezioni, non esiste più. In alcuni modelli c'è a malapena spazio per qualcosa.

In confronto i primi modelli di jeans erano standardizzati in termini di taglio, colore e vestibilità. E lo standard comprendeva anche una piccola tasca supplementare utilizzabile nella tasca destra dei pantaloni, che aveva sempre la stessa posizione, forma e dimensione.