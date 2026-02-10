Se non volete vedere la pubblicità su WhatsApp, in futuro dovrete pagare. Gemini @blue News

Meta aveva già annunciato lo scorso anno che in futuro WhatsApp avrebbe introdotto la pubblicità. Chi non desidera visualizzarla dovrà pagare. Il costo dell'abbonamento mensile è ora comparso per la prima volta nella versione beta dell'app.

Hai fretta? blue News riassume per te Meta sta pianificando un costo mensile di circa quattro franchi per continuare a utilizzare WhatsApp senza pubblicità.

Gli utenti che non sceglieranno l'abbonamento vedranno in futuro annunci pubblicitari tra gli aggiornamenti di stato e nei canali, mentre la crittografia delle chat private resterà invariata.

Il cambiamento segue il principio del pay-or-consent, adottato per conformarsi alle rigide normative europee in materia di protezione dei dati. Mostra di più

Per anni, quasi due miliardi di utenti in tutto il mondo hanno considerato WhatsApp un servizio gratuito. Adesso la società madre Meta presenta il conto.

Con l'introduzione di un canone mensile per un'esperienza senza pubblicità, Mark Zuckerberg rompe una delle promesse centrali nella storia dell'app.

Nell'attuale versione beta di Android (2.26.3.9) è infatti comparso per la prima volta un prezzo concreto per l'utilizzo di WhatsApp senza interruzioni pubblicitarie.

La reazione di sfida alle leggi più severe dell'UE

L’introduzione prevista dell'abbonamento non è casuale, ma rappresenta una risposta alle rigide normative digitali dell’Unione Europea. Come già avvenuto per Facebook e Instagram, Meta applica anche a WhatsApp il modello pay-or-consent.

In futuro gli utenti dovranno quindi scegliere se «pagare» la pubblicità personalizzata con i propri dati oppure con una tariffa fissa mensile di circa quattro franchi.

L'implementazione tecnica si concentra in particolare sulla scheda «Aggiornamenti». In futuri i canali sponsorizzati e annunci pubblicitari verranno inseriti tra gli aggiornamenti di stato dei contatti.

Dato che chat e chiamate private restano protette dalla crittografia end-to-end, un'analisi mirata dei contenuti a fini pubblicitari nella comunicazione diretta non è tecnicamente possibile senza compromettere la fiducia degli utenti.

Il contesto di mercato è cambiato

Dall'acquisizione di WhatsApp nel 2014 per circa 19 miliardi di dollari, Meta ha a lungo evitato una pubblicità troppo evidente. Per anni, la crescita degli utenti ha avuto la priorità sulla redditività.

Nel 2026 però il contesto di mercato è cambiato: il gruppo è ora sotto pressione per rifinanziare gli ingenti investimenti in infrastrutture e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Le inserzioni pubblicitarie sono già state testate negli Stati Uniti a partire dallo scorso anno; l'estensione al mercato europeo viene ora considerata l’ultimo passo verso una piena commercializzazione.

Gli abbonamenti saranno gestiti tramite acquisti in-app nel Google Play Store, una soluzione che dovrebbe abbassare la soglia per gli utenti, ma che allo stesso tempo rafforza la dipendenza dagli operatori degli app store.

Un rischio per la leadership di mercato?

La domanda cruciale sarà come reagiranno gli utenti alla commercializzazione di un servizio che, per oltre due decenni, ha costruito la propria identità sull'assenza di pubblicità.

Anche se quattro euro al mese possono sembrare una cifra contenuta rispetto ai servizi di streaming, la mossa rappresenta una svolta psicologica significativa.

I critici vedono in questa evoluzione l'inizio di una comunicazione digitale a due livelli. La privacy e un'esperienza d'uso senza interruzioni rischiano di diventare un prodotto premium, mentre la grande maggioranza degli utenti si trasformerebbe in una merce per gli inserzionisti.

Resta da capire se la fedeltà degli utenti sarà sufficiente a sostenere questo cambio di paradigma o se finirà per favorire l'ascesa di alternative senza pubblicità come Signal o Threema.