Scienza Einstein sotto esame: i buchi neri sfidano la teoria della relatività

Covermedia

11.11.2025 - 16:00

Albert Einstein nel 1954
Nuove simulazioni mostrano che le ombre dei buchi neri potrebbero rivelare deviazioni, anche minime, dalla teoria di Einstein. Una scoperta che apre prospettive affascinanti per la fisica e il nostro modo di comprendere l'universo.

11.11.2025, 16:04

Albert Einstein è da sempre il punto di riferimento per capire spazio, tempo e gravità.

Ma una recente ricerca internazionale, condotta dalla Goethe-Universität di Francoforte, suggerisce che la sua teoria della relatività generale potrebbe non essere valida in tutte le condizioni estreme dell'universo.

Gli scienziati hanno usato sofisticate simulazioni per analizzare le ombre dei buchi neri, ovvero le sagome oscure che si stagliano davanti a gas incandescenti.

Queste immagini, catturate per la prima volta nel 2019 dall'Event Horizon Telescope, offrono uno sguardo unico nella regione più misteriosa dello spazio: il limite oltre il quale nemmeno la luce può sfuggire.

Ombre cosmiche come test per la gravità

Il team guidato dal professor Luciano Rezzolla ha scoperto che differenze anche minime – tra il 2 e il 5% nella forma o nella luminosità dell'ombra – potrebbero bastare per distinguere la relatività generale da teorie alternative della gravità.

Per farlo servono strumenti di precisione assoluta: una risoluzione angolare inferiore a un milionesimo di secondo d'arco, equivalente a distinguere una moneta da un euro posata sulla superficie della Luna.

Una sfida che le prossime generazioni di telescopi, come il Next-Generation Event Horizon Telescope o il Black Hole Explorer, potrebbero presto affrontare.

Simulazioni che mettono alla prova Einstein

Attraverso simulazioni magnetoidrodinamiche, i ricercatori hanno ricreato al computer il comportamento di plasma, materia e campi magnetici nello spazio curvo attorno ai buchi neri. Le immagini sintetiche ottenute mostrano quanto i dettagli cambino se si modificano le leggi della gravità.

«Quello che vediamo non è il buco nero stesso, ma la materia che lo circonda poco prima di oltrepassare il punto di non ritorno», spiega Rezzolla. Ogni variazione nella curvatura dello spazio-tempo lascia un'impronta visibile sull'ombra osservata.

Einstein resiste, ma la scienza continua a chiedere prove

Finora tutte le osservazioni restano coerenti con le previsioni di Einstein. Tuttavia, gli scienziati sottolineano che anche la teoria più solida deve essere continuamente verificata.

La possibilità che futuri telescopi spaziali catturino immagini ancora più nitide potrebbe permettere di individuare discrepanze finora invisibili.

«Ci aspettiamo che la teoria della relatività continui a confermarsi», afferma Rezzolla, «ma la scienza progredisce proprio mettendo alla prova ciò che crediamo di sapere».

Ogni nuova immagine del bordo di un buco nero rappresenta così un passo in più nella nostra comprensione della gravità, del tempo e dell'universo stesso.

