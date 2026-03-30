Le emoticon sono ormai parte della comunicazione quotidiana. Ma il modo in cui le usiamo può dire molto su di noi, compresa l'età e l'appartenenza a una generazione.

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Oggi è difficile immaginare messaggi o chat senza emoticon.

Un volto arrabbiato, un cuore o un fiore digitale bastano spesso per esprimere un'emozione senza bisogno di parole. Con pochi tocchi sullo smartphone, il messaggio arriva subito chiaro a chi lo riceve.

Con il crescente uso delle chat negli ultimi anni, anche genitori e nonni hanno imparato a utilizzare questi piccoli simboli colorati. Ma non tutte le emoticon sono usate allo stesso modo: la scelta di un simbolo può dire molto su chi lo invia.

Nel tempo, infatti, l'uso delle emoticon è diventato quasi una piccola scienza sociale. In alcuni casi può perfino indicare l'età o la generazione di chi scrive.

La storia di questi simboli è relativamente recente. Alcuni studiosi fanno risalire il primo esempio di «faccina» tipografica al 1862, quando un segno simile apparve per errore in un testo pubblicato su un giornale statunitense.

Le vere emoticon digitali, però, arrivano nel 1999, quando un designer giapponese crea una serie di 176 piccoli pittogrammi per un operatore di telefonia mobile. Da lì il fenomeno si diffonde rapidamente, soprattutto dopo l'introduzione delle emoticon negli smartphone all'inizio degli anni 2010.

Oggi questi simboli non comunicano solo il loro significato letterale: spesso funzionano come un codice sociale. Alcune emoticon, per esempio, sono considerate «tipiche» di determinate generazioni.

Il caso più noto riguarda la faccina che ride con le lacrime. Per anni è stata l'emoticon più utilizzata al mondo. Tuttavia, molti giovani della cosiddetta Generazione Z – i nati tra la fine degli anni Novanta e il 2012 – la usano sempre meno, perché associata agli adulti. Per esprimere qualcosa di molto divertente preferiscono spesso il simbolo del teschio, che nella loro interpretazione significa «sto morendo dal ridere».

Anche altri simboli cambiano significato a seconda dell'età di chi li usa. La clessidra, ad esempio, per le generazioni più adulte indica il passare del tempo, mentre tra i più giovani può riferirsi alla forma del corpo, in particolare alla cosiddetta «figura a clessidra».

«Le generazioni più adulte tendono a usare le emoticon in modo letterale, mentre i giovani le reinterpretano con maggiore creatività», spiega Maren Pauli dell'app per l'apprendimento delle lingue Babbel. «Il cambiamento linguistico parte quasi sempre dalle generazioni più giovani, e questo vale anche per il linguaggio delle emoticon».

Con migliaia di simboli disponibili e significati che cambiano rapidamente, le emoticon sono ormai diventate una vera e propria forma di linguaggio. E, a volte, basta un semplice simbolo per capire a quale generazione appartiene chi lo ha inviato.