Energia dal sole A Basilea la svolta che avvicina la fotosintesi artificiale

Covermedia

4.9.2025 - 16:00

Un team dell'Università di Basilea ha creato un molecolo capace di immagazzinare energia solare sotto forma di cariche elettriche stabili. Un passo chiave verso carburanti sintetici a emissioni zero.

Covermedia

04.09.2025, 16:00

04.09.2025, 16:40

Nella lotta alla crisi climatica, la sfida è andare oltre l'elettricità rinnovabile: serve trasformare la luce in carburanti puliti e facilmente conservabili.

A indicare la via è la natura stessa, con la fotosintesi.

Ora i ricercatori dell'Università di Basilea, guidati da Oliver Wenger e dal dottorando Mathis Brändlin, hanno fatto un passo decisivo. Su Nature Chemistry descrivono un molecolo che può accumulare quattro cariche elettriche stabili(due positive e due negative), prerequisito per alimentare reazioni chimiche in grado di generare idrogeno, metanolo o benzina solare.

«Abbiamo identificato un tassello fondamentale del puzzle», spiega Wenger. La struttura funziona anche con luce debole, vicina all'intensità solare naturale, e resta stabile abbastanza a lungo da avviare reazioni utili come la scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno.

In futuro, i cosiddetti solartreibstoffe potrebbero sostituire parte dei combustibili fossili, risultando climaticamente neutri perché rilascerebbero solo la CO2 catturata nella loro produzione. Una prospettiva cruciale non solo per i trasporti, ma anche per settori come aviazione e siderurgia.

