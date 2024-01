Se desideri fare esercizio mentre sei malato, è importante ascoltare il tuo corpo.

Siamo nel pieno dell'inverno e molte persone soffrono di malattie come il raffreddore. Se hai intenzione di rimanere attivo mentre sei malato, devi prendere precauzioni per assicurarti di non mettere a rischio la tua salute.

Il Dottor Babak Ashrafi, medico generico presso Superdrug Online Doctor, ha elaborato una guida per aiutarti a fare esercizio in sicurezza mentre ti senti poco bene.

«Mentre rimanere attivi è fondamentale per il benessere generale, è altrettanto importante riconoscere quando il tuo corpo ha bisogno di riposo. Fare esercizio quando ti senti poco bene a volte può fare più male che bene, ma ci sono alternative sicure che possono comunque contribuire ai tuoi obiettivi di fitness», inizia il Dottor Ashrafi.

Valuta i tuoi sintomi

Prima di tutto, devi assicurarti che sia sicuro fare esercizio.

«Valutando i tuoi sintomi e comprendendone la gravità, puoi adattare la tua routine di allenamento alle capacità e ai limiti del tuo corpo», dice l'esperto.

«Se hai sintomi come febbre, dolori muscolari o stanchezza estrema, è meglio saltare gli allenamenti intensi. Opta per attività come camminare o lo yoga che promuovono la circolazione senza mettere troppo sforzo sul tuo corpo».

Idratazione e riposo

L'idratazione è importante in ogni momento durante l'esercizio, e ancora di più se non ti senti bene.

«La disidratazione è comune durante la malattia, quindi è fondamentale rimanere ben idratati, specialmente se scegli di impegnarti in un esercizio leggero», afferma il Dottor Ashrafi.

«Acqua, tisane e bevande ricche di elettroliti possono aiutare a mantenere i livelli di idratazione. Assicurati di dormire a sufficienza e riposare tra le sessioni di esercizio. Questo è fondamentale per il processo di guarigione del tuo corpo».

Modifica i tuoi allenamenti

Se ti alleni mentre ti senti poco bene, modifica i tuoi allenamenti per evitare di sovraccaricare il tuo corpo.

«Se sei determinato a fare esercizio, considera di ridurre l'intensità e la durata dei tuoi allenamenti», raccomanda il medico generico. «L’esercizio ad alta intensità può causare stress al sistema immunitario, quindi opta per attività a basso impatto in cui il tuo corpo beneficia del movimento fino a quando non ti sarai completamente ripreso»

Ascolta il tuo corpo

Ascoltare il tuo corpo può aiutarti a evitare di peggiorare la tua situazione.

«Presta attenzione a come il tuo corpo risponde durante e dopo l’esercizio», consiglia il Dottor Ashrafi. «Se sperimenti un aumento della fatica, vertigini, febbre, dolori muscolari o i tuoi sintomi peggiorano, è un segnale per ridurre o interrompere la tua routine di allenamento».

Secondo l'esperto, potrebbe essere necessario consultare un professionista della salute sull'esercizio fisico dopo una malattia più grave o se si soffre di una condizione cronica.

Covermedia