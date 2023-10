Ecco come riconoscere se i vostri allenamenti sono troppo intensi.

È importante capire se l’esercizio fisico è eccessivo.

In rete c'è un'enorme quantità di informazioni sull’argomento, e può essere facile sentirsi insicuri.

La dottoressa Kerry Aston, fondatrice di The Movement Medic, ha spiegato come capire se i vostri allenamenti sono troppo aggressivi per il vostro corpo.

L'equilibrio

È importante trovare un buon equilibrio nella propria routine di allenamento, perché si vogliono vedere i risultati, ma senza esagerare.

«Bilanciare l'intensità degli esercizi può essere una sfida, soprattutto per i principianti», dice la dottoressa Aston.

«Per valutare il giusto equilibrio, prestate attenzione a come vi sentite la mattina dopo. Un livello gestibile di rigidità e affaticamento è un buon segno. Tuttavia, un disagio significativo o la difficoltà a fare le scale possono indicare uno sforzo eccessivo».

Dolore

Se provate dolore dopo ogni allenamento, forse dovete rallentare e rivedere la vostra routine di esercizi.

«Un dolore persistente, oltre al tipico indolenzimento muscolare, potrebbe essere un segno di sovraffaticamento», spiega la dottoressa Aston.

«Se il dolore persiste o peggiora, consultate un professionista della salute o un fisioterapista. Tenete presente che condizioni come tendiniti o strappi muscolari sono comuni quando si inizia una nuova routine: costruire forza e resistenza richiede tempo».

Il recupero

Quando si fa esercizio, a qualsiasi livello, è fondamentale prendersi il tempo per riposare e recuperare.

«Il recupero è fondamentale. Il corpo ha bisogno di tempo per riposare e ripararsi dopo un'attività intensa. Programmate dei giorni di riposo regolari per evitare il sovrallenamento e il burnout. Un sonno adeguato, una dieta equilibrata e l'idratazione sono fondamentali per il recupero e il benessere generale».

Covermedia