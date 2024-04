In caso di difficoltà a dormire, è importante anche riflettere sulla propria scelta di abbigliamento notturno.

Il riposo notturno gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita, ed è essenziale adottare tutte le misure possibili per garantire un sonno tranquillo ogni notte.

In caso di difficoltà a dormire, è importante anche riflettere sulla propria scelta di abbigliamento notturno. La Dott.ssa Deborah Lee, specialista del sonno per Get Laid Beds, condivide consigli su cosa indossare e cosa evitare di indossare a letto.

Calzini

Indossare calzini a letto può aiutare a mantenerti al caldo di notte, ma c'è il rischio che possano ridurre la circolazione.

«Indossare calzini a letto può diminuire la circolazione del sangue specialmente quando sono troppo stretti», spiega Deborah. «La cosa migliore da fare sarebbe assicurarsi che i tuoi pigiami, o qualunque cosa tu indossi per dormire, non siano infilati tra i calzini, rendendoli ancora più stretti. Un'altra opzione sarebbe indossare calzini di una taglia più grande del normale, assicurando definitivamente che la circolazione del sangue continui come al solito. In uno studio recente, sono stati trovati tanti batteri – come E.Coli e pseudomonas – sui calzini quanto sullo zerbino! Molte persone indossano i loro calzini tutto il giorno e vanno a letto con gli stessi calzini. Questo è decisamente sconsigliabile».

Intimo

Indossare l'intimo a letto può causare numerosi problemi, inclusi infezioni da lieviti.

«Non c'è motivo di indossare l'intimo a letto, specialmente le mutandine», afferma l'esperta. «Non solo può essere scomodo, ma è bene lasciare che le parti intime prendano aria, poiché le mantiene felici e sane. Lasciando circolare l'aria, si ha meno umidità intorno ai genitali, il che significa meno possibilità di infezioni da lieviti e crescita batterica».

Pigiami stretti

I pigiami stretti possono spesso essere scomodi, il che può influire sulla qualità del sonno.

«Simile alla situazione dei calzini, i vestiti stretti possono restringere la circolazione e il flusso sanguigno, portando a una notte peggiore, e il disagio potenzialmente ti sveglia», avverte Deborah. «Più stretti sono i vestiti, meno probabilmente sarai in grado di muoverti nel tuo sonno, il che significa che potresti non essere in grado di trovarti comodo durante il pisolino».

Quindi qual è il vestito perfetto per dormire? Secondo Deborah, dovresti provare a indossare pigiami larghi e traspiranti.

«Per ottenere il miglior sonno, eviterei di indossare completamente l'intimo, e opterei per pigiami realizzati con tessuti traspiranti come cotone o seta», raccomanda Deborah. «Assicurati che i pigiami non siano troppo stretti per te, ma nemmeno troppo larghi in caso ti imbrogli durante la notte, svegliandoti».

