  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Social network Facebook compie 22 anni, ecco gli auguri di Mark Zuckerberg

SDA

4.2.2026 - 18:18

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg
Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg
Keystone

Facebook compie 22 anni e Mark Zuckerberg ricorda la ricorrenza postando l'interfaccia originale del social network che all'inizio si chiamava «thefacebook», accompagnato da «Happy Birthday».

Keystone-SDA

04.02.2026, 18:18

04.02.2026, 18:21

Il 4 febbraio 2004 Zuckerberg, studente ad Harvard, insieme ad un gruppo di amici lancia la rete sociale dedicata al mondo universitario. Si chiama The Facebook e da lì a poco si allargherà ad altre università americane per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo.

Una intuizione che ha aperto la strada alla valanga dei social media e ad una rivoluzione nella società, nel concetto di privacy, amicizia, informazione, politica, lavoro, con la nascita di nuove professioni all'insegna dei like.

Nell'ottobre 2021 Facebook – la società non l'app – ha cambiato nome in Meta per abbracciare il metaverso e una nuova vita. L'ecosistema di Meta ora comprende Messenger lanciata nel 2011, Instagram comprata nel 2012 e WhatsApp nel 2014. E dal 2023 anche Threads, l'anti X. La società ha investito inoltre nel settore dell'intelligenza artificiale e degli occhiali smart.

Un impero economico che continua a crescere: nell'ultima trimestrale Meta ha registrato ricavi per 59,8 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
I truffatori leggono le vostre chat su WhatsApp con questa nuova trappola

Video correlati

Altre notizie

Nuove ricerche. Il metano non è solo un problema climatico: i batteri lo trasformano in risorsa

Nuove ricercheIl metano non è solo un problema climatico: i batteri lo trasformano in risorsa

«Abbinamento fantasma». I truffatori leggono le vostre chat su WhatsApp con questa nuova trappola

«Abbinamento fantasma»I truffatori leggono le vostre chat su WhatsApp con questa nuova trappola

Studio. Ecco perché le zanzare pungono sempre più gli esseri umani

StudioEcco perché le zanzare pungono sempre più gli esseri umani