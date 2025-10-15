  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ricerca internazionale Fast food senza danni? La risposta è nel DNA

Covermedia

15.10.2025 - 16:00

Un'enorme ricerca internazionale con la partecipazione della Charité di Berlino dimostra che non sempre dieta o sport determinano la salute del sangue: spesso sono i geni a decidere chi resta in equilibrio e chi sviluppa rischi cardiometabolici.

Covermedia

15.10.2025, 16:00

15.10.2025, 16:25

 Mangiano fast food, si muovono poco eppure hanno valori del sangue perfetti. Altri, nonostante una vita sana, lottano con colesterolo o glicemia.

Perché? Una nuova ricerca pubblicata su Nature Genetics e condotta da un team internazionale con la Charité di Berlino e il Berlin Institute of Health ribalta alcune certezze: i geni influenzano i nostri valori del sangue più di quanto si pensasse.

Gli scienziati hanno analizzato dati genetici e metabolici di quasi 450.000 persone della UK Biobank, costruendo la mappa più dettagliata mai realizzata del metabolismo umano. Il risultato: 29.824 connessioni tra varianti genetiche e parametri del sangue, distribuite su 753 regioni del DNA, molte delle quali controllano decine di processi contemporaneamente.

Il DNA come regista del metabolismo

Ogni molecola che circola nel sangue – grassi, zuccheri, proteine – racconta una storia sullo stato di salute del corpo. Quando i livelli di colesterolo o glicemia si alterano, il rischio di infarto o diabete cresce. Ma la nuova mappa mostra che le predisposizioni genetiche hanno un ruolo chiave nel decidere come ciascuno di noi elabora i nutrienti, indipendentemente dallo stile di vita.

Uno dei geni più interessanti è VEGFA, coinvolto nella formazione dei vasi sanguigni. Alcune sue varianti, spiegano i ricercatori, modificano la struttura delle particelle di HDL, il cosiddetto «colesterolo buono» che ripulisce le arterie dai grassi in eccesso. Le persone con questa variante mostravano un rischio inferiore del 35% di sviluppare malattie coronariche. In pratica, il loro patrimonio genetico protegge il cuore come un farmaco naturale.

«La mappatura genetica del metabolismo ci aiuta a capire meglio i legami tra geni, sangue e malattie», spiega Martijn Zoodsma del BIH. «Queste connessioni potrebbero diventare i bersagli di nuovi trattamenti personalizzati».

Le mutazioni rare che cambiano tutto

Oltre ai geni comuni, lo studio ha individuato varianti rare con effetti molto forti. Mutazioni nel gene SLC13A5 alzano i livelli di citrato, mentre APOA1 modifica la composizione delle HDL. Il gene JAK2, invece, influisce su oltre 70 parametri metabolici. Queste varianti aiutano a spiegare perché alcune persone mostrano valori «fuori norma» pur seguendo una vita salutare.

Anche il rischio di diabete di tipo 2 è in parte scritto nel DNA. Chi possiede alte concentrazioni genetiche della proteina infiammatoria Glycoprotein Acetyl ha fino al 67% di probabilità in più di ammalarsi.

Verso una medicina davvero personalizzata

Complessivamente, i ricercatori hanno identificato oltre mille collegamenti tra geni e malattie cardiovascolari. Il passo successivo sarà tradurre queste scoperte in strumenti di prevenzione precoce e terapie su misura.

«I farmaci ipolipemizzanti hanno salvato milioni di vite», sottolinea Maik Pietzner del BIH. «Ma comprendere come i geni controllano il metabolismo ci permetterà di prevenire prima ancora che curare».

In futuro, un semplice test genetico potrebbe dunque indicare chi deve davvero preoccuparsi dei propri valori del sangue – e chi, nonostante il fast food, può contare su un metabolismo geneticamente «blindato».

I più letti

Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Un pilota da corsa avrebbe violentato la badante nella casa della famiglia Schumacher
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore

Altre notizie

Nuova ricerca. Cani compulsivi: quando il gioco diventa una forma di dipendenza

Nuova ricercaCani compulsivi: quando il gioco diventa una forma di dipendenza

Dopo le pressioni su Meta. Instagram come i film: alcuni contenuti vietati agli under 13

Dopo le pressioni su MetaInstagram come i film: alcuni contenuti vietati agli under 13

Immunità in incognito. Le nuove cellule killer che ingannano il cancro

Immunità in incognitoLe nuove cellule killer che ingannano il cancro