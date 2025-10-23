Comodi, veloci e dal look salutare: i wrap pronti da banco promettono leggerezza e benessere, ma un'indagine delle associazioni dei consumatori tedesche rivela un'altra verità.

Sono diventati uno dei pranzi più popolari tra chi ha poco tempo. Ma dietro il loro aspetto «fit» si nasconde spesso una combinazione tutt'altro che salutare.

Un nuovo mercato-test delle associazioni dei consumatori tedesche ha messo sotto la lente 79 prodotti e il risultato è chiaro: la maggior parte dei wrap contiene troppi zuccheri, grassi e additivi, poca verdura e raramente farine integrali.

Troppa carne, poche alternative vegetali

Nel campione analizzato, quasi il 90% dei prodotti conteneva ingredienti di origine animale. In 47 casi su 79 era presente carne – soprattutto pollo – e in altri otto pesce, prevalentemente tonno. Solo 24 varianti erano vegetariane o vegane, e quasi tutte nella fascia di prezzo più alta (oltre 6 euro).

«Servono più alternative vegetali accessibili, anche nei prodotti economici», commenta Bernhard Burdick, della Verbraucherzentrale NRW. Le poche opzioni senza carne, spesso a base di lenticchie, falafel o avocado, risultano non solo più rare ma anche più costose.

Un pasto leggero? Solo in apparenza

Nonostante il marketing parli di equilibrio e leggerezza, un wrap confezionato può superare 700 calorie, con una media di 446 kcal per porzione – quanto una pizza surgelata.

Anche lo zucchero è abbondante: in media 8 grammi per wrap, pari a tre zollette, ma con picchi di 23 grammi, più di un bicchiere di cola.

La lista degli additivi è lunga: quasi tutti i prodotti ne contengono da sette a tredici diversi, tra conservanti, esaltatori di sapidità e addensanti. Solo un wrap biologico è risultato completamente privo di additivi.

E la promessa di un ripieno ricco? Spesso è un'illusione. La parte visibile attraverso la confezione appare ben farcita, ma una volta aperto il wrap si scopre che gran parte del volume è solo impasto e salsa. «Le aziende dovrebbero essere più trasparenti: la sezione visibile deve rappresentare davvero il contenuto», sottolinea Burdick.

Prezzo basso, qualità bassa

Due terzi dei consumatori scelgono il pranzo in base al prezzo, ma proprio i prodotti più economici risultano i peggiori dal punto di vista nutrizionale. Questo, osservano le associazioni, rischia di ampliare le differenze alimentari tra le fasce sociali.