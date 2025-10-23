  1. Clienti privati
Alimentazione I wrap contengono troppi zuccheri, pochi vegetali e nessun vero equilibrio

Covermedia

23.10.2025 - 16:00

Comodi, veloci e dal look salutare: i wrap pronti da banco promettono leggerezza e benessere, ma un'indagine delle associazioni dei consumatori tedesche rivela un'altra verità.

Covermedia

23.10.2025, 16:00

23.10.2025, 16:04

Sono diventati uno dei pranzi più popolari tra chi ha poco tempo. Ma dietro il loro aspetto «fit» si nasconde spesso una combinazione tutt'altro che salutare.

Un nuovo mercato-test delle associazioni dei consumatori tedesche ha messo sotto la lente 79 prodotti e il risultato è chiaro: la maggior parte dei wrap contiene troppi zuccheri, grassi e additivi, poca verdura e raramente farine integrali.

Troppa carne, poche alternative vegetali

Nel campione analizzato, quasi il 90% dei prodotti conteneva ingredienti di origine animale. In 47 casi su 79 era presente carne – soprattutto pollo – e in altri otto pesce, prevalentemente tonno. Solo 24 varianti erano vegetariane o vegane, e quasi tutte nella fascia di prezzo più alta (oltre 6 euro).

«Servono più alternative vegetali accessibili, anche nei prodotti economici», commenta Bernhard Burdick, della Verbraucherzentrale NRW. Le poche opzioni senza carne, spesso a base di lenticchie, falafel o avocado, risultano non solo più rare ma anche più costose.

Un pasto leggero? Solo in apparenza

Nonostante il marketing parli di equilibrio e leggerezza, un wrap confezionato può superare 700 calorie, con una media di 446 kcal per porzione – quanto una pizza surgelata.

Anche lo zucchero è abbondante: in media 8 grammi per wrap, pari a tre zollette, ma con picchi di 23 grammi, più di un bicchiere di cola.

La lista degli additivi è lunga: quasi tutti i prodotti ne contengono da sette a tredici diversi, tra conservanti, esaltatori di sapidità e addensanti. Solo un wrap biologico è risultato completamente privo di additivi.

E la promessa di un ripieno ricco? Spesso è un'illusione. La parte visibile attraverso la confezione appare ben farcita, ma una volta aperto il wrap si scopre che gran parte del volume è solo impasto e salsa. «Le aziende dovrebbero essere più trasparenti: la sezione visibile deve rappresentare davvero il contenuto», sottolinea Burdick.

Prezzo basso, qualità bassa

Due terzi dei consumatori scelgono il pranzo in base al prezzo, ma proprio i prodotti più economici risultano i peggiori dal punto di vista nutrizionale. Questo, osservano le associazioni, rischia di ampliare le differenze alimentari tra le fasce sociali.

