Un plan troppo stringente di feste e inviti mondani, può essere causa di malessere. È arrivato il momento di dire «basta».

Vi sentite socialmente esauriti dopo le festività? Tranquilli, non siete soli.

Con l'avvicinarsi del Natale e del nuovo anno, potreste aver ricevuto troppi inviti per occasioni mondane.

Se vi sentite irritabili, disimpegnati o provate un senso di terrore quando guardate il vostro calendario, potreste soffrire di burnout sociale, secondo Jan P. de Jonge, psicologo di People Business Psychology.

Ecco come porre rimedio.

Siate voi stessi

L'esperto consiglia di ridurre gli impegni rifiutando gli eventi che non vi fanno sentire bene.

«Un buon modo per evitare il burnout sociale è quello di accettare chi siete e cosa vi piace; non c'è bisogno di essere sempre presenti, non c'è alcun obbligo di godersi la prossima festa di Natale o di Capodanno. Anche se gli altri lo fanno o sembrano entusiasti. Siate voi stessi», consiglia Jan.

Non sentitevi in colpa se dite di no

Non dovete accettare tutti gli inviti che vi arrivano: il no è una risposta perfettamente valida.

«Il burnout sociale può essere causato dal sentirsi obbligati a socializzare più o più a lungo di quanto sia naturale per voi», spiega Jan. «Esercitatevi a dire «No» al prossimo invito se sentite di non essere all'altezza o semplicemente di non averne voglia! Accettate la vostra valida argomentazione di aver bisogno di un po' di tempo libero».

Non fare paragoni

Può essere difficile non paragonarsi agli altri quando si è a un evento e alcune persone sono naturalmente più socievoli di voi.

«Se non avete voglia di socializzare, mostrate interesse per le persone che vi circondano. Ma non c'è bisogno di esagerare. Non è necessario essere l'anima della festa o la persona che racconta le storie. Siate invece dei buoni ascoltatori».

Siate aperti e onesti

Parlate con capi, colleghi e familiari del numero di impegni a cui potete partecipare e spiegate che vi sentite esausti.

Modificate l'agenda e ponete dei limiti

Se la vostra agenda sembra troppo piena, è il momento di fare qualche modifica.

«Se il vostro programma sembra frenetico, modificatelo e spostatelo in altre settimane per renderlo più gestibile», esorta Jan. «Cambiate il modo e il momento in cui socializzate, riducendo la durata e l'orario degli incontri. Non sentitevi obbligati a rimanere per il bicchiere della staffa o per il dessert».

