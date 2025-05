Secondo uno studio della Mannheim Business School, i portafogli costruiti con approccio «femminile» rendono di più e potrebbero spingere l'economia verso settori innovativi come sanità e tecnologia. Eppure, solo il 10% dei fund manager è donna.

Covermedia Covermedia

In finanza, il genere conta. Almeno secondo uno studio firmato dai professori Alexandra Niessen-Ruenzi e Hans Peter Grüner della Mannheim Business School, che ha analizzato oltre 15 anni di dati su fondi azionari statunitensi.

Il risultato? Le strategie d'investimento definite «femminili» ottengono rendimenti superiori rispetto a quelle «maschili».

La differenza non riguarda il sesso del gestore, ma l'approccio: i portafogli classificati come «femminili» tendono a investire in settori come sanità, IT e materiali, ritenuti meno rischiosi e più innovativi. Quelli «maschili», invece, privilegiano comparti tradizionali e ad alta volatilità, con risultati più incerti.

Le migliori performance associati ad approcci «femminili»

Il dato più sorprendente è che entrambi i generi possono adottare approcci femminili o maschili, ma le performance migliori restano associate ai primi.

In un mondo in cui solo il 10% dei gestori finanziari negli Stati Uniti è donna, lo studio apre una riflessione importante: più parità nei ruoli chiave significherebbe anche una redistribuzione del capitale verso settori oggi trascurati, ma fondamentali per la crescita futura.

«I portafogli con maggiore «femminilità» tendono a performare meglio anche perché investono in settori con capacità produttiva limitata e potenziale di espansione», sottolineano i ricercatori. Un approccio che, oltre al profitto, guarda al futuro dell'economia reale.