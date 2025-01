Scopri perché il fitness funzionale sta rivoluzionando il modo di allenarsi, migliorando forza, postura e mobilità, e contrastando gli effetti negativi della vita sedentaria. Una soluzione pratica per sentirsi più energici e produttivi ogni giorno!

Covermedia Covermedia

Il fitness funzionale è un tipo di allenamento della forza che prepara il corpo a svolgere le attività quotidiane, tra cui torsioni, piegamenti, trazioni, spinte e altro.

Con il nuovo anno appena cominciato, molti di noi pensano agli obiettivi di fitness, quindi perché non provare il fitness funzionale? Jon Booker, esperto di fitness presso Westfield Health, spiega perché questo tipo di allenamento della forza dovrebbe essere una priorità nel 2025.

«Superati i curl per i bicipiti e le estensioni per i tricipiti, c'è stato un costante aumento dell'interesse per il fitness funzionale rispetto ad altri allenamenti», esordisce Jon. «Questo stile di allenamento si concentra su movimenti che imitano le attività della vita reale, migliorando la forza, la mobilità e l'equilibrio in modo da favorire le attività quotidiane».

E continua: «A differenza dei tradizionali esercizi isolati, il fitness funzionale privilegia i movimenti composti utilizzando attrezzature come kettlebell, bande di resistenza e persino il peso corporeo».

Oltre a migliorare la forma fisica, questo tipo di esercizio può contribuire a ridurre il rischio di lesioni, a migliorare la postura e a migliorare la qualità di vita complessiva.

Jon spiega poi che l'esercizio funzionale può essere utile anche a chi lavora alla scrivania ogni giorno.

«Poiché il lavoro diventa sempre più remoto, le persone cercano routine di allenamento che contrastino le tensioni fisiche del lavoro alla scrivania, come la cattiva postura e la rigidità», spiega l'esperto di fitness. «Il fitness funzionale affronta questi problemi migliorando la forza del core, la postura e la mobilità articolare, rendendo più facile per i lavoratori gestire le esigenze di stare seduti per molte ore».

E aggiunge: «Chi si dedica regolarmente all'allenamento funzionale ha meno probabilità di subire infortuni sul lavoro e si sente più energico durante la giornata».

Jon sottolinea anche che il fitness può portare benefici a livello mentale, in quanto può aumentare la produttività e il benessere generale.

L'esperto conclude: «I datori di lavoro e gli appassionati di fitness hanno iniziato a riconoscerlo e l'offerta di programmi di fitness funzionale come parte delle iniziative di benessere sul posto di lavoro può incoraggiare le persone a cercare allenamenti pratici e sostenibili che si allineino con la loro routine quotidiana».