Cozy Cardio

L’allenamento che incoraggia le persone a riscoprire il piacere di fare esercizio fisico in un ambiente confortevole.

La pratica spopola su TikTok: un nuovo modo per fare sport.

Difficoltà a tenere il passo con il fitness nei mesi più bui e freddi? Il cozy cardio è la soluzione migliore!

A spiegare come funziona il CEO/fondatore di ProtectMyBike Mark Brown: «Il cozy cardio ha guadagnato popolarità perché offre un modo comodo e accessibile per rimanere attivi. È una scelta eccellente per coloro che preferiscono un allenamento più dolce e potrebbero avere problemi articolari o limitazioni di mobilità».

«L'atmosfera accogliente delle palestre al chiuso o degli allenamenti a casa piace a molti, rendendola un'opzione attraente soprattutto nei mesi invernali. Nonostante il suo ritmo rilassato, offre benefici cardiovascolari, aiuta nella gestione del peso e sostiene la salute generale senza sottoporre a stress eccessivo le articolazioni».

L'esperto aggiunge che tra i benefici di questa pratica ci sono «la salute cardiovascolare, il consumo di calorie, la riduzione dello stress e la comodità di potersi esercitare in un ambiente confortevole». Inoltre, Mark ha condiviso le regole di questo nuovo trend.

Stabilire un ritmo accogliente

Per prima cosa, bisogna iniziare lentamente e «aumentare gradualmente l'intensità per prevenire lesioni. Fare una pausa per allungare può migliorare l’esperienza complessiva».

Restare idratati

Come per qualsiasi esercizio, è fondamentale rimanere idratati durante la sessione di cardio.

Evitare distrazioni

«Non lasciare che le distrazioni, come usare il telefono, tolgano tranquillità all’esperienza», consiglia Mark.

Non spingersi troppo oltre

Il cozy cardio deve essere piacevole, non estenuante: «Non è necessario superare i propri limiti. Si tratta più di relax e divertimento che di esercizio fisico intenso. Lo sforzo eccessivo può portare a burnout e infortuni».

Mai saltare il riscaldamento

Come per qualsiasi sport, è importante riscaldarsi: «Gli esercizi di riscaldamento e defaticamento sono fondamentali per prevenire stiramenti muscolari e crampi».

Covermedia