Il monaco robot Gabi durante la sua ordinazione a Seul. Keystone

I monaci buddisti della Corea del Sud si affidano a un robot per rilanciare l'interesse per la loro tradizione spirituale. Si chiama Gabi l'androide che il 6 maggio è stato ordinato monaco a Seul, durante una cerimonia di recitazione dei mantra.

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L'iniziativa è dell'ordine Jogye, il più grande movimento buddista del Paese, come riportano l'agenzia sudcoreana Yonhap e altri media internazionali.

Al robot, il cui nome significa «misericordia del Buddha», è stato consegnato un certificato ufficiale che ne riporta la data di fabbricazione, il 3 marzo 2026, nello stesso spazio riservato alla data di nascita per gli iniziati umani.

Indossando una veste cerimoniale grigia e marrone, scarpe nere, un rosario e guanti color carne, Gabi, alto 1.30 m, ha poi unito le mani in preghiera all'interno del tempio del Venerabile Sungwon, sede centrale dell'ordine Jogye.

L'iniziazione dell'androide è stata pensata in un momento d'incertezza per la setta, che si trova a fronteggiare un calo di partecipazione. Oggi solo il 16% dei coreani si identifica come buddista, rispetto al 23% del 2005. L'anno scorso, inoltre, l'ordine Jogye ha ordinato solo 99 nuovi monaci, contro gli oltre 200 di dieci anni prima.