Un'indagine HDI rivela un cambio di mentalità tra gli under 25 in Germania: oltre la metà prende in considerazione il lavoro autonomo. Un segnale che emerge in un contesto economico incerto e ridisegna le aspettative sul futuro professionale.

Covermedia Covermedia

Mentre il dibattito politico in Germania continua a concentrarsi su riforme economiche, burocrazia e rilancio della competitività, nel mondo del lavoro qualcosa si muove lontano dai palazzi istituzionali.

A cambiare prospettiva sono soprattutto i più giovani, che iniziano a guardare con interesse alla possibilità di lavorare in proprio.

Secondo una recente indagine condotta da HDI Versicherung su migliaia di lavoratori, il 52 per cento degli under 25 oggi dichiara di poter immaginare un futuro da lavoratore autonomo. Un dato in netto aumento rispetto all'anno precedente, che segnala una svolta nell'atteggiamento della Gen Z nei confronti dell'imprenditorialità, proprio in una fase segnata da incertezza economica e timori per la stabilità del mercato del lavoro.

Il trend è meno marcato ma comunque presente anche tra i 25 e i 39 anni, mentre rallenta sensibilmente con l'avanzare dell'età. Nel complesso, la propensione alla libera professione cresce solo lievemente, ma la frattura generazionale è evidente: oltre i 40 anni, due terzi dei lavoratori escludono del tutto l'idea di mettersi in proprio.

La prudenza aumenta anche tra chi ha già fatto il salto. Tra gli imprenditori e i liberi professionisti over 45, più di uno su quattro guarda al futuro della propria attività con preoccupazione, mentre i più giovani mostrano una maggiore fiducia nella tenuta del proprio percorso professionale.

Alla base di queste differenze ci sono aspettative diverse nei confronti del lavoro. Molti giovani cercano maggiore autonomia, flessibilità e controllo su tempi e contenuti delle proprie attività, senza però rinunciare del tutto alla sicurezza. Non a caso, parallelamente cresce anche l'attrattiva del settore pubblico, percepito come un approdo più stabile rispetto all'impresa privata tradizionale.

Alcuni ambiti favoriscono più di altri la fantasia imprenditoriale. Il settore IT si conferma tra i più inclini al lavoro autonomo, così come le professioni che consentono di operare regolarmente in smart working. Restano invece differenze di genere: gli uomini continuano a mostrarsi leggermente più propensi all'autoimprenditorialità rispetto alle donne.

Incide anche il fattore geografico. Nelle grandi città e negli Stati federali più urbanizzati, come Berlino, Amburgo e Brema, quasi un lavoratore su due valuta positivamente l'idea di mettersi in proprio. In regioni come Sassonia e Turingia, invece, l'interesse resta nettamente più basso, anche a causa di un tessuto economico meno favorevole e di reti imprenditoriali più deboli.

«Lo spirito imprenditoriale ha contribuito in modo decisivo alla prosperità della Germania ed è fondamentale continuare a sostenerlo», ha sottolineato Jens Warkentin, amministratore delegato di HDI Deutschland AG. I dati, però, raccontano una realtà complessa: la voglia di autonomia cresce tra i giovani, mentre l'esperienza porta cautela. Tra desiderio di libertà e bisogno di sicurezza, il mercato del lavoro tedesco sembra avviarsi verso un nuovo equilibrio ancora tutto da definire.