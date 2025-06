l'intelligenza artificiale aiuta i genitori a creare storie della buonanotte uniche in pochissimo tempo. L'uso corretto dei media è fondamentale. Immagine: IA, generato con Adobe Firefly

L'IA crea nuove opportunità, ma comporta anche dei rischi. Swisscom fornisce suggerimenti giocosi su come utilizzare i media.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te Le IA testuali offrono un supporto per le storie della buonanotte personalizzate, ma non sostituiscono gli esseri umani.

Un approccio creativo all'IA aiuta bambini e adulti a proteggersi dai rischi.

Swisscom pubblica una nuova guida che rafforza le competenze mediatiche e contiene importanti consigli su come affrontare l'IA. Mostra di più

Genitori, padrini e zie conoscono la situazione: la giornata è stata lunga e i bambini vogliono una storia della buonanotte prima di andare a letto - ma non una storia qualsiasi! I bambini hanno idee precise su cosa dovrebbe raccontare: principesse mostruose, delfini barbuti o una visita del millepiedi al salone di manicure.

Se avete bisogno di aiuto per raccontare una storia personalizzata, potete usare uno strumento che fa illuminare gli occhi dei bambini: Con l'aiuto di un'intelligenza artificiale testuale, gli adulti possono facilmente arricchire le loro idee per una storia della buonanotte personalizzata con testi o immagini. Anche se non sostituisce gli esseri umani, offre ulteriori possibilità divertenti ed emozionanti.

AI: competenze mediatiche attraverso la creatività

L'intelligenza artificiale è in grado di produrre testi creativi, ad esempio storie della buonanotte. Con il giusto suggerimento, i genitori decidono dove il viaggio deve andare in base alle loro idee e raccontano la storia da soli. L'intelligenza artificiale serve come aiuto. Ma come funziona esattamente?

Dopo aver raccolto i desideri che dovrebbero comparire nella storia, si passa alla fase successiva: i genitori creano un ordine il più possibile chiaro, cioè un prompt, per l'IA. Ad esempio: "Racconta una divertente storia della buonanotte sul coraggioso gufo Elfriede che va a caccia di tesori nella Foresta Nera".

Una volta che l'intelligenza artificiale ha creato la storia, i genitori possono personalizzarla. La civetta può trovare un compagno nella sua ricerca del tesoro o deve risolvere degli enigmi? Se siete ancora alla ricerca di immagini adatte alla storia, potete crearle voi stessi con un'intelligenza artificiale.

Guida all'intelligenza artificiale: consigli e suggerimenti

L'intelligenza artificiale nasconde rischi come le fake news, ma offre anche opportunità. Un approccio creativo ed esplorativo all'IA aiuta i giovani e i genitori a proteggersi da questi rischi e a familiarizzare con l'IA. Un approccio ludico rafforza la fiducia nelle proprie capacità.

Con una nuova campagna, Swisscom vuole sostenere genitori e figli nell'uso responsabile dell'IA e mostrare che grazie alle nuove tecnologie si possono scoprire innumerevoli possibilità. Al centro della storia c'è uno spot che vede protagonista Mia, una bambina di sei anni, e suo padre, che utilizza l'IA per creare una storia personalizzata su una principessa che vuole essere anche un mostro.

Swisscom pubblica anche una guida digitale sulla piattaforma Swisscom Campus per aiutare le persone a iniziare con l'IA.

1. Raccogliere i desideri Genitori e figli pensano insieme a chi dovrebbe essere presente nella storia e dove dovrebbe andare l'avventura. Mostra di più

2. Formulare il compito Quando l'idea è pronta, si digita un compito chiaro, cioè una richiesta, nel testo AI. Mostra di più

3. Adattare la storia Non è abbastanza emozionante? Lasciate che l'intelligenza artificiale sviluppi ulteriormente la storia. Forse il protagonista fa una sosta o trova un compagno? Mostra di più