Un team internazionale di scienziati ha trasformato il germanio, materiale comune nei chip, in un superconduttore capace di trasportare elettricità senza perdita di energia. Una svolta per computer e tecnologie quantistiche.

Covermedia Covermedia

Nel mondo dell'elettronica, una parte dell'energia elettrica si perde sempre sotto forma di calore.

Ora, un gruppo di ricercatori della University of Queensland, insieme alla New York University e alla ETH di Zurigo, ha ottenuto un risultato straordinario: ha reso superconduttivo il germanio, un materiale già usato da decenni nell'industria dei chip.

La scoperta, pubblicata su Nature Nanotechnology, potrebbe rivoluzionare la progettazione di computer e dispositivi quantistici grazie alla possibilità di trasportare elettricità senza alcuna resistenza.

Un materiale comune con un potenziale straordinario Gli scienziati hanno inserito nel reticolo cristallino del germanio piccolissime quantità di gallio, modificandone la struttura elettronica. Così gli elettroni si muovono in coppie, senza attrito e senza dispersione di energia.

A una temperatura di circa -270 °C, il germanio trattato è diventato un superconduttore stabile. «Il germanio è il cavallo di battaglia dell'elettronica moderna. Dimostrare che può diventare superconduttore apre enormi possibilità per la produzione di chip e sistemi quantistici», spiega Peter Jacobson, fisico dell'Università del Queensland.

Verso una superconduttività «pratica" Se la tecnologia verrà perfezionata, potrebbe rivoluzionare non solo l'informatica ma anche le reti elettriche e i sistemi di trasporto dell'energia, rendendoli privi di dispersione.