I pomodori, ricchi di licopene e vitamina C, possono proteggere ovuli e spermatozoi dai danni cellulari.

Covermedia Covermedia

Se desiderate aumentare le possibilità di concepimento, apportare alcune modifiche allo stile di vita, come migliorare la dieta e l'attività fisica, può fare la differenza.

Un arcobaleno di frutta e verdura

Una dieta ricca e variopinta di frutta e verdura può migliorare la qualità degli ovuli e dello sperma.

«Anche i più piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto sulla fertilità», spiega Alison Hall, direttore nutrizionale dell'OVA e specialista in salute riproduttiva. «Una maggiore varietà di colori garantisce un mix abbondante di nutrienti essenziali».

Gli antiossidanti, presenti in frutta, verdura, noci, pesce e pollame, sono fondamentali per combattere lo stress ossidativo che può danneggiare ovuli e spermatozoi.

Broccoli e carote crude

Broccoli e carote crude offrono supporto al metabolismo degli estrogeni e all'equilibrio ormonale.

«I broccoli sono veri «supereroi ormonali». Ricchi di sulforafano, aiutano il corpo a liberarsi degli estrogeni in eccesso, utili in caso di PCOS o endometriosi», spiega Alison. Anche le carote crude sono utili, poiché assorbono e eliminano gli estrogeni in eccesso.

Pomodori

I pomodori sono una fonte preziosa di licopene, che protegge lo sperma dai danni al DNA, e di vitamina C, benefica per la salute degli ovuli.

«Cucinare i pomodori ne aumenta l'efficacia, migliorando l'assorbimento del licopene da parte del corpo», consiglia l'esperta.

Anche lo stile di vita influenza la salute riproduttiva. Pochi, sani, accorgimenti possono fare la differenza.

Sonno

Dormire bene è cruciale per la fertilità, poiché la mancanza di sonno riduce gli ormoni riproduttivi e aumenta quelli dello stress.

«La melatonina, oltre a regolare il sonno, è un potente antiossidante che protegge le ovaie», afferma Alison. Dormire 7-8 ore per notte permette al corpo di ripararsi e supportare la fertilità.

Movimento quotidiano

Anche un'attività fisica leggera migliora la fertilità, favorendo il flusso sanguigno, riducendo lo stress e mantenendo un peso sano.

«Basta un po' di esercizio quotidiano per fare una grande differenza», conclude Alison.

Seguire una dieta bilanciata e uno stile di vita sano è fondamentale per sostenere la salute riproduttiva e aumentare le possibilità di concepimento.