I pomodori, ricchi di licopene e vitamina C, possono proteggere la salute degli ovuli e degli spermatozoi.

Covermedia Covermedia

Se desiderate aumentare le possibilità di concepire, apportare alcuni cambiamenti allo stile di vita potrebbe aiutare a migliorare la fertilità.

Se state cercando di rimanere incinte, è importante considerare elementi fondamentali come la dieta e l'attività fisica.

Alison Hall, direttore nutrizionale dell'OVA e nutrizionista per la fertilità, ha condiviso alcuni consigli per prendersi cura della salute riproduttiva.

Un arcobaleno di frutta e verdura

Consumare una dieta ricca e variegata, con abbondanza di frutta e verdura di diversi colori, può influire positivamente sulla qualità degli ovuli e dello sperma.

«Anche piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza», spiega Alison. «Più colori significano una maggiore varietà di nutrienti essenziali».

Gli antiossidanti, presenti in frutta, verdura, noci, pollame e pesce, sono «fondamentali per la fertilità», poiché riducono lo stress ossidativo, un fattore che può danneggiare le cellule riproduttive.

Broccoli e carote crude

Queste verdure svolgono un ruolo importante nell'equilibrio ormonale e nel metabolismo degli estrogeni.

«I broccoli, insieme ad altre crucifere come cavoli e cavolfiori, contengono sulforafano, un composto che aiuta a eliminare gli estrogeni in eccesso, utile in condizioni come la PCOS e l'endometriosi», afferma Alison.

Le carote crude, invece, assorbono gli estrogeni in eccesso e li eliminano dall'organismo.

Pomodori

I pomodori sono un'ottima fonte di vitamina C e licopene, sostanze che proteggono le cellule dai danni al DNA.

«Il licopene migliora la salute dello sperma, mentre la vitamina C supporta quella degli ovuli», spiega Alison. «Cucinare i pomodori aumenta la biodisponibilità del licopene, rendendoli ancora più benefici».

Altri fattori chiave per la fertilità

Il sonno

Dormire poco può ridurre i livelli di ormoni riproduttivi e aumentare quelli dello stress.

«Il sonno è fondamentale per la fertilità», dice Alison. «La melatonina non è solo un ormone del sonno, ma anche un potente antiossidante che protegge le ovaie. Dormire 7-8 ore a notte permette al corpo di riposare, ripararsi e produrre melatonina a sufficienza per sostenere la fertilità».

Movimento quotidiano

Anche un'attività fisica moderata può avere un impatto positivo sulla salute riproduttiva.

«L'esercizio migliora la circolazione, riduce lo stress e contribuisce al mantenimento di un peso sano, tutti elementi che migliorano la qualità di ovuli e spermatozoi», conclude Alison.

Un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano possono fare davvero la differenza nel percorso verso il concepimento.