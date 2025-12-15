Secondo una nuova ricerca, anche piccole quantità di alimenti ricchi di polifenoli – come noci, frutti di bosco e caffè – possono migliorare in modo misurabile la salute del cuore.

Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di morte, ma alcune abitudini quotidiane possono fare molto per prevenirle.

Una recente analisi di lungo periodo indica che cibi comuni e facili da integrare nella dieta contribuiscono a rafforzare cuore e vasi sanguigni grazie ai polifenoli, composti vegetali presenti in alimenti di uso quotidiano.

Bastano un paio di tazze di caffè, una manciata di noci o una porzione di frutti di bosco al giorno per sostenere il sistema cardiovascolare nel tempo.

Lo studio

Lo studio, condotto dal King's College London e basato sui dati di oltre 3.100 adulti seguiti per undici anni nell'ambito della TwinsUK Study, ha valutato parametri come pressione sanguigna, colesterolo e altri indicatori della salute del cuore.

Per misurare il ruolo dell'alimentazione, i ricercatori hanno creato un punteggio specifico – il Polyphenol Dietary Score – che quantifica quanto una dieta sia ricca di polifenoli, considerando alimenti come tè, caffè, noci, frutti rossi, cereali integrali, olio d'oliva e frutta.

I risultati parlano chiaro: un incremento di dieci punti nel punteggio alimentare si associa a una riduzione dell'8,5% del rischio di malattie cardiovascolari. Anche cambiamenti minimi risultano efficaci.

Aumentare di mezzo bicchiere al giorno il consumo di caffè o tè abbassa il rischio di circa l'1%. Beeren e noci offrono ulteriori benefici, grazie alla combinazione di antiossidanti, fibre e grassi insaturi che aiutano a migliorare i livelli di colesterolo.

Una dieta ricca di polifenoli rallenta il rischio cardiovascolare

Un gruppo di partecipanti ha inoltre fornito campioni di urine, che hanno mostrato tracce di metaboliti dei polifenoli: chi presentava concentrazioni più elevate registrava valori migliori di pressione e livelli maggiori di HDL, il cosiddetto «colesterolo buono».

«I nostri risultati indicano che una dieta ricca di polifenoli può rallentare in modo significativo l'aumento del rischio cardiovascolare nel lungo periodo», spiega la professoressa Ana Rodriguez-Mateos.

Il primo autore dello studio, Yong Li, sottolinea a sua volta che «assumere polifenoli con regolarità rappresenta una strategia semplice ed efficace per la salute del cuore».

Integrare questi alimenti nella dieta quotidiana richiede pochi sforzi: caffè e tè aiutano a mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni; i frutti di bosco apportano flavonoidi utili a contrastare l'infiammazione; le noci forniscono vitamina E e grassi salutari; l'olio d'oliva favorisce il miglioramento dei profili lipidici; i cereali integrali supportano il metabolismo e contribuiscono a tenere sotto controllo la pressione.

Piccoli gesti quotidiani

Gli adulti che seguono un'alimentazione più ricca di polifenoli mostrano, in generale, una pressione più stabile, livelli più elevati di colesterolo HDL e un profilo cardiovascolare più giovane rispetto alla loro età.

Piccoli gesti quotidiani – un caffè al posto di una bibita zuccherata, una manciata di noci nello yogurt, qualche frutto in più, un cucchiaio di olio d'oliva in sostituzione del burro – costruiscono nel tempo una protezione reale e misurabile.

In definitiva, non esiste un singolo «superfood» miracoloso: è la combinazione di più cibi vegetali a creare un equilibrio che sostiene cuore e circolazione. E la buona notizia è che questi benefici si ottengono con cambiamenti semplici, alla portata di tutti.