Fare passeggiate regolari può aiutare a migliorare l'umore e la qualità del sonno.

Fare passeggiate quotidiane è un modo semplice, ma efficace per migliorare la propria salute fisica e mentale.

Se stai cercando un esercizio che non costi nulla, non richieda competenze o attrezzature e possa essere svolto ovunque, camminare potrebbe essere la risposta. Gli esperti di fitness di Goal Plans powered by MuscleFood hanno spiegato come camminare può migliorare la tua salute.

«Potrebbero non sembrare molto utili, ma fare una passeggiata e fare i primi passi è davvero importante», afferma il personal trainer Steve Ahern. «Non solo è un modo semplice per fare esercizio per raggiungere gli obiettivi di fitness, ma è anche un modo fantastico per mantenere il cuore felice e la mente rilassata».

«Per la maggior parte di noi, è facile iniziare a muoverci, sia che si tratti di andare al lavoro, di andare a scuola o di portare il cane a fare una passeggiata», continua Steve.

«L'esercizio fisico regolare aumenterà anche il tuo metabolismo nel tempo, il che significa che il tuo corpo diventerà più efficiente nel bruciare calorie». Aggiunge che uscire per 20 minuti durante la giornata lavorativa «può migliorare il nostro umore e la nostra produttività».

Migliora la salute del cuore

Camminare regolarmente può portare a un miglioramento della salute del cuore. «La camminata regolare offre straordinari benefici alla salute del cuore, migliorando il colesterolo e regolando la pressione sanguigna», affermano gli esperti di Goal Plans powered by MuscleFood.

Migliora il tuo umore

Se ti senti giù, una passeggiata all'aria aperta può aiutarti a sollevare il morale. «Camminare libera le endorfine, gli ormoni della felicità, che aiutano a migliorare l'umore», affermano gli esperti. «Si ritiene inoltre che trascorrere del tempo nella natura aiuti a sollevare il nostro umore facendoci sentire più rilassati».

Aumenta il tuo metabolismo

Camminare è un ottimo modo per bruciare calorie. Gli esperti spiegano: «Le passeggiate straordinarie aumenteranno il tuo metabolismo, il che significa che il tuo corpo diventerà più efficiente nel bruciare calorie anche quando non sei attivo».

Migliora la digestione

Camminare può aiutare il corpo a digerire il cibo più facilmente. «Camminare stimola l'intestino, il che può aiutare a prevenire eventuali problemi digestivi aiutando il cibo a muoversi attraverso il sistema digestivo», dicono gli esperti.

Riduce l'ansia e lo stress

Oltre a migliorare la tua salute fisica, camminare può anche fare miracoli per la tua salute mentale. «Camminare con costanza ha dimostrato di aiutare chi soffre di ansia e stress», affermano gli esperti. «Questo lo rende un'ottima attività da svolgere durante i pranzi e le pause di lavoro per consentire alla mente di concentrarsi nuovamente».

Migliora il sonno

Se hai difficoltà ad addormentarti e a dormire, l'esercizio fisico regolare potrebbe fare al caso tuo. Gli esperti affermano: «Come altri esercizi, camminare favorisce un sonno migliore e può ridurre il tempo che trascorriamo sdraiati a letto cercando di addormentarci».

