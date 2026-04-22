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Sicurezza informatica Gli hacker chiusi fuori: la chiave della vostra casa online

Mario Stübi

22.4.2026

Solo ospiti invitati, per favore: la protezione di Internet è importante quanto la chiusura della porta di casa.
Solo ospiti invitati, per favore: la protezione di Internet è importante quanto la chiusura della porta di casa.
Immagine: Pexels, Pavel Danilyuk

I nostri dati su Internet sono preziosi quanto la nostra casa. Questi consigli vi aiuteranno a chiudere la porta di casa e a proteggervi dai pericoli online.

22.04.2026, 07:02

23.04.2026, 14:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Internet nasconde pericoli come il phishing, il furto d'identità e i deepfake dell'intelligenza artificiale.
  • Misure come il controllo dei link e programmi come i password manager aiutano a proteggersi dal furto di dati.
  • L'IA facilita le frodi online perché i modelli linguistici sostituiscono gli errori linguistici tipici dei precedenti tentativi di frode online.
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Molti utenti di Internet hanno familiarità con questo fenomeno: presunte consegne di posta o pagamenti in sospeso da parte di negozi online nelle loro caselle di posta elettronica, che li spingono a cliccare su link o ad aprire allegati con grande urgenza.

Nella maggior parte dei casi, ciò che inizialmente scatena la paura si rivela essere il phishing, una forma di attacco informatico in cui i truffatori inviano false e-mail per rubare dati personali come password o dati della carta di credito.

Mentre un tempo gli attacchi di phishing erano facilmente riconoscibili a causa di errori di ortografia e saluti impersonali, oggi è necessario uno sguardo più attento.

I truffatori di Internet utilizzano sempre più spesso modelli linguistici di intelligenza artificiale che evitano i tipici errori linguistici. Anche questi tentativi di frode possono essere riconosciuti e scongiurati.

Cybersecurity: importante come chiudere la porta di casa

Proprio come chiudiamo la porta di casa per tenere lontani i ladri, dobbiamo proteggere la nostra casa online dai pericoli. Le password forti sono il blocco dei dispositivi e degli account e i gestori di password memorizzano combinazioni numeriche complesse senza che dobbiate memorizzarle.

L'autenticazione a due fattori è adatta come doppio blocco: anche se gli estranei riescono ad accedere alle password, un secondo codice impedisce loro di accedere ad account e dati.

Se inoltre scaricate solo applicazioni dagli store ufficiali, attivate il firewall e utilizzate programmi antivirus, sarete più protetti.

I criminali informatici sviluppano costantemente nuove strategie. Gli aggiornamenti dei dispositivi adattano il sistema ai nuovi metodi di attacco e dovrebbero essere sempre aggiornati. Quando si utilizza il Wi-Fi pubblico, ad esempio in treno o negli aeroporti, gli utenti dovrebbero sempre controllare i siti web e i link, ad esempio per verificare se la connessione è protetta da https:// nell'URL.

AI: un quartiere sicuro su Internet?

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per scrivere testi ed e-mail privi di errori in modo semplice e veloce. Purtroppo, non sono solo i CV a trarne vantaggio: I truffatori* possono utilizzare l'intelligenza artificiale per generare negozi falsi o messaggi convincenti.

8 consigli per la vostra sicurezza online

  • Utilizzare password forti
  • Utilizzare un gestore di password
  • Attivate l'autenticazione a due fattori
  • Utilizzate il Wi-Fi pubblico con cautela
  • Aprite con attenzione gli allegati e i link delle e-mail
  • Aggiornare regolarmente il software e il sistema operativo
  • Personalizzate i profili pubblici e le impostazioni sulla privacy
  • Diffidate delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere.
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Per scoprire chi si cela dietro un'e-mail dubbia, controllate attentamente l'indirizzo del mittente e, in caso di dubbio, contattate i negozi online tramite i canali ufficiali.

Se siete ben preparati quando navigate in Internet e seguite alcuni consigli, potete proteggervi efficacemente dal furto di identità, dai virus e dal phishing. Altri consigli e guide sull'IA, la cybersicurezza e l'educazione ai media sono disponibili su Swisscom Campus.

Questo articolo è stato creato in collaborazione con Swisscom

Swisscom si impegna per la sostenibilità ecologica, sociale ed economica: protezione del clima, stile di vita sostenibile e uso responsabile dei media digitali. L'azienda leader in Svizzera nel settore ICT ha già ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno di lunga data a favore della sostenibilità e, secondo la rivista "TIME Magazine", è una delle 500 aziende più sostenibili al mondo nel 2025. Swisscom Campus offre preziose conoscenze e consigli sui media digitali e sul loro utilizzo nella vita quotidiana.

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