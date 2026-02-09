Gli sbalzi emotivi seguono schemi precisi. Più che lo stress medio, conta quanto le emozioni oscillano di giorno in giorno. Una nuova ricerca mostra come memoria di lavoro e pubertà influenzino la stabilità emotiva anche da adulti.

Covermedia Covermedia

Capita a tutti: alcuni giorni l'ansia sembra più intensa, altri passa in secondo piano.

Queste variazioni dell'umore appaiono casuali, ma non lo sono. Secondo una nuova ricerca, seguono schemi interni legati al funzionamento del cervello e a esperienze precoci come la pubertà. A fare la differenza, per la salute mentale, non è tanto il livello medio di stress, quanto l'ampiezza delle oscillazioni emotive quotidiane.

Lo studio, condotto dalla University of Michigan, ha seguito 91 adulti per 100 giorni consecutivi. Ogni partecipante ha riportato quotidianamente il grado di stress percepito, ansia e umore depresso. I ricercatori hanno inoltre valutato la memoria di lavoro – la capacità di mantenere e usare informazioni nel breve periodo – e raccolto dati sul momento della pubertà, se più precoce o tardivo rispetto ai coetanei.

Il metodo segna una differenza importante rispetto alle indagini tradizionali. Niente ricostruzioni a posteriori, ma un monitoraggio continuo delle emozioni. «Le emozioni cambiano di giorno in giorno. Una singola valutazione non può cogliere questa dinamica», spiega la coautrice Natasha Chaku.

Dai dati emerge che persone con valori medi simili possono avere andamenti emotivi molto diversi. Alcune mostrano una stabilità costante, altre forti oscillazioni quotidiane. Ed è proprio questa variabilità a rappresentare un indicatore autonomo di benessere psicologico.

Un ruolo chiave spetta alla memoria di lavoro, ma non da sola. La sua influenza sulla stabilità emotiva diventa evidente solo in combinazione con il momento della pubertà. Chi ha attraversato una pubertà più tardiva e dispone di una buona memoria di lavoro tende a mostrare fluttuazioni emotive più contenute. Al contrario, una pubertà precoce associata a minori risorse cognitive è collegata a oscillazioni più marcate, soprattutto per ansia e tensione.

La pubertà, sottolineano gli autori, non è solo un passaggio biologico. Le trasformazioni fisiche, le reazioni dell'ambiente e le strategie di adattamento sviluppate in quella fase possono lasciare tracce durature nel modo in cui, da adulti, interpretiamo e gestiamo lo stress.

Lo studio non suggerisce che questi fattori determinino da soli la salute mentale, ma chiarisce un punto chiave: gli sbalzi d'umore non sono eventi casuali né semplici reazioni a giornate difficili. Riflettono un equilibrio interno costruito nel tempo, che spiega perché alcune persone riescono a restare emotivamente stabili mentre altre vivono continui alti e bassi.