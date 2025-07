Organizzare un matrimonio richiede tempo, energie e un'attenzione quasi maniacale ai dettagli. Covermedia

Con un anno a disposizione, pianificare i trattamenti giusti è essenziale per arrivare al grande giorno con una pelle luminosa e un aspetto impeccabile. Ecco i consigli degli esperti per costruire una beauty routine su misura, passo dopo passo.

Per apparire al meglio nel giorno del sì, è importante adottare una strategia beauty che cominci molto prima di trucco e parrucco.

Con dodici mesi davanti a te, il primo passo è affidarsi a trattamenti che agiscano in profondità e offrano risultati progressivi. Il dottor Galyna Selezneva, esperto della Dr. Rita Rakus Clinic di Knightsbridge, consiglia di iniziare con il Thermage FLX, un trattamento che stimola la produzione di collagene migliorando tono e compattezza cutanea. Iniziando con anticipo, spiega l'esperto, si dà alla pelle il tempo di rigenerarsi, guadagnando in luminosità e definizione.

Verso gli otto mesi prima del matrimonio è il momento di concentrarsi sul ringiovanimento globale. Trattamenti come Skinstorm, che uniscono sei tecnologie in un unico dispositivo, sono indicati per migliorare l'elasticità e la texture della pelle, contrastando linee sottili, discromie e segni dell'acne. Il dottor Glyn Estebanez, fondatore di Dr. Glyn Medispa, lo consiglia in particolare a chi desidera un effetto rinfrescato e naturale, senza tempi di recupero.

A sei mesi dal grande giorno si può valutare l'Endolift, un trattamento non chirurgico che, grazie all'uso di una microfibra laser, ridefinisce i contorni del viso e rassoda la pelle rilassata. «È l'alternativa soft alla liposuzione», afferma il dottor Intkharb Raja. Poiché i risultati si stabilizzano nell'arco di tre o sei mesi, questo è il periodo ideale per intervenire senza fretta e con margine di sicurezza.

Quando mancano tre mesi, la pelle è pronta per trattamenti di rifinitura come il laser Fraxel, che migliora visibilmente la grana cutanea, attenua le macchie e uniforma il colorito. Per chi desidera perfezionare anche il sorriso, i Feather Veneers sono una soluzione minimamente invasiva che consente di migliorare forma e luminosità dei denti senza alterarne la struttura. «Con i Feather Veneers è possibile trasformare il sorriso in modo naturale», spiega il dottor Sam Jethwa, presidente della British Academy of Cosmetic Dentistry.

A un mese dal matrimonio, è tempo di dare il tocco finale alla luminosità del viso. Trattamenti delicati e ad alto rendimento come il BabyFace Laser sono perfetti in questa fase. «Rende la pelle più compatta, levigata e radiosa, senza tempi di recupero», afferma la facialist Natasha Clancy, che lo raccomanda alle sue clienti proprio prima di un evento importante.

La notte prima del matrimonio, però, niente esperimenti. Niente nuovi trattamenti, nessuna procedura d'urto. L'ultima vera alleata è la calma. La dottoressa Nina Prisk invita a concentrarsi su sonno, idratazione e relax: «Riposa, bevi molta acqua e svegliati pronta a vivere la tua giornata con serenità e un viso naturalmente splendente».