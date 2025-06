Gli utenti di WhatsApp aspettavano questa novità da anni

Su WhatsApp è ora possibile scegliere un nome utente. (immagine simbolica) Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

WhatsApp sta progettando una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo di utilizzare l'applicazione. In futuro, gli utenti potranno chattare tramite nomi utente, senza rivelare il proprio numero di telefono. In questo modo la società controllata da Meta si mette al passo con gli altri messenger.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta sperimentando l'introduzione dei nomi utente.

L'obiettivo è quello di consentire le chat senza rivelare il numero di telefono.

Anche lo stato sta per essere aggiornato, con collage, musica e interazioni. Mostra di più

WhatsApp sta per subire uno dei più grandi aggiornamenti della sua storia. Come riporta la piattaforma «WABetaInfo», il messenger più utilizzato al mondo sta attualmente testando la possibilità di identificare gli utenti tramite il loro nome utente anziché il numero di cellulare.

WhatsApp sta così facendo un passo avanti verso gli utenti che desiderano una maggiore privacy, e allo stesso tempo si sta mettendo al passo con servizi concorrenti come Threema o Signal.

Sebbene il numero di telefono sia ancora richiesto in background, in futuro sarà visibile solo il nome utente scelto liberamente. Questo deve avere una lunghezza compresa tra i tre e i 30 caratteri e può contenere lettere, numeri, punti e trattini bassi, ma non può iniziare con «www».

Chi non ha salvato il contatto vedrà solo il nome utente. Le modifiche a questo nome verranno visualizzate come messaggio di sistema nella chat, in modo simile alle modifiche alla foto del profilo.

Anche lo stato riceve un importante aggiornamento

WhatsApp ha annunciato la funzione nell'ottobre 2024 e ora è apparsa per la prima volta in una versione di prova per iPhone. Non è ancora disponibile in beta, ma secondo gli sviluppatori sarà distribuita nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, anche lo stato di WhatsApp dovrebbe essere rinnovato. In futuro, gli utenti potranno creare dei collage con un massimo di sei immagini e aggiungere musica da una vasta libreria.

Nuovi layout e opzioni di interazione lo renderanno particolarmente creativo: gli amici potranno rispondere ai messaggi di stato con i loro contenuti. «Aggiungi il tuo» è il nome della nuova funzione, che verrà introdotta gradualmente.

I brani musicali possono durare fino a 15 secondi nel caso dell'utilizzo di foto e fino a 60 secondi per i video. WhatsApp sta quindi affermando sempre di più come un parco giochi creativo e come una risposta alle funzioni di Instagram Stories o TikTok.