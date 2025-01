Dopo gli eccessi natalizi, riduci il gonfiore con semplici strategie: passeggiate, alimenti ricchi di fibre e tecniche di gestione dello stress possono fare la differenza.

Le abbuffate delle feste, con i loro cibi ricchi e deliziosi, possono lasciare in eredità una fastidiosa sensazione di gonfiore. Questo disturbo, causato da gas nell'intestino, è spesso legato a pasti abbondanti, bevande gassate e alimenti particolarmente elaborati.

Kim Plaza, nutrizionista di Bio-Kult, condivide alcuni consigli pratici per combattere il gonfiore e ritrovare il benessere digestivo dopo le feste.

Tecniche di riduzione dello stress

Lo stress può influenzare negativamente il sistema digestivo, aggravando i sintomi del gonfiore.

«Il nostro sistema digestivo è particolarmente sensibile allo stress», afferma Kim. «Adottare tecniche come esercizi di respirazione, mindfulness o terapie cognitivo-comportamentali può migliorare significativamente la digestione».

Digerire bene il cibo

I pasti abbondanti tipici delle festività possono mettere a dura prova il sistema digestivo.

«Spesso, pasti ricchi possono ridurre la produzione di acidi gastrici ed enzimi necessari per una corretta digestione, causando gonfiore», spiega l'esperta. «Evitate di bere grandi quantità di liquidi durante i pasti per non diluire l'acido gastrico. Un cucchiaio di aceto di sidro di mele non pastorizzato in un po' d'acqua prima di mangiare può stimolare le secrezioni digestive».

Passeggiate dopo i pasti

Dopo un pranzo abbondante, una passeggiata leggera può favorire la digestione, alleviare i gas e ridurre il gonfiore.

«Anziché restare sul divano, copritevi bene ed uscite per una passeggiata all'aperto», suggerisce Kim. «L'attività fisica aiuta a prevenire il gonfiore e i sintomi digestivi associati alla sedentarietà».

Aumentare le fibre

Integrare alimenti ricchi di fibre nei pasti post-festivi può fare una grande differenza per la digestione.

«Le fibre sono essenziali per mantenere regolari i movimenti intestinali e prevenire la stitichezza, un fattore che contribuisce al gonfiore», sottolinea Kim. «Cercate di bilanciare i piatti indulgenti con verdure e cereali integrali».

Seguendo questi semplici consigli, è possibile affrontare i postumi delle feste con leggerezza e benessere, preparandosi a ripartire con energia nel nuovo anno.