Un programma di intelligenza artificiale (IA) sviluppato da Google è in grado di prevedere la meteo per un periodo di 15 giorni con un'accuratezza senza precedenti, salvando così vite umane di fronte ai crescenti disastri climatici.

Lo ha annunciato oggi lo stesso colosso informatico americano.

Il modello GenCast inventato da DeepMind, il laboratorio di ricerca sull'IA di Google con sede a Londra, «ha dimostrato capacità di previsione migliori» rispetto all'attuale modello di riferimento, stando a Google, i cui ricercatori hanno pubblicato uno studio che annuncia questa performance sulla rivista scientifica Nature.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio produce attualmente previsioni per 35 paesi ed è considerato il punto di riferimento globale per l'accuratezza meteorologica. Ma ora, sottolineano i ricercatori di Google nella loro pubblicazione, GenCast supera l'accuratezza dei pronostici del centro in oltre il 97% dei 1320 disastri meteorologici elencati nel 2019 su cui sono stati testati i due modelli.

