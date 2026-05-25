Grazie alle panoramiche AI, le persone cercano su Google in modo completamente diverso rispetto a pochi anni fa. Gemini / blueNews

Se oggi si cerca qualcosa su Google, spesso si ottiene una risposta IA già pronta in cima alla pagina. L'intelligenza artificiale ha cambiato silenziosamente la ricerca. Il direttore di Google Markus Clermont, da Zurigo, ci spiega cosa c'è dietro.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Google ha cambiato radicalmente la ricerca con le panoramiche IA. Gli utenti pongono domande più complesse e ottengono risposte immediate.

Da decenni Google guadagna con i clic sugli annunci pubblicitari, ma l'intelligenza artificiale risponde a un numero sempre maggiore di domande ancora prima.

Internamente, tuttavia, l'azienda è ancora «molto ottimista».

Per gli editori e le aziende, la situazione è ambivalente. Più visibilità, meno clic, a meno che non siate direttamente citati come fonte dall'IA. Mostra di più

Nel marzo 2025, Google ha lanciato ufficialmente le panoramiche dell'IA in Svizzera, Germania e Austria. Non ci è voluto molto perché le persone si abituassero ai sommari in cima alle ricerche su Google.

Oggi, i riepiloghi dell'IA appaiono già per quasi la metà delle domande di ricerca tracciate. In alcuni settori, la percentuale è ancora più alta.

Per quanto riguarda le ricerche sulla salute, ad esempio, le risposte dell'intelligenza artificiale compaiono ora nell'88% di tutte le query e nell'83% degli argomenti relativi all'istruzione.

Per l'azienda stessa, l'innovazione è un grande successo, come riconosce anche il direttore di Google Engineering Markus Clermont.

Nato in Austria, lavora a Zurigo da più di dieci anni e ha già vissuto molte esperienze. Tuttavia, la trasformazione dell'intelligenza artificiale sta stravolgendo le cose anche per lui. Soprattutto perché anche il settore principale di Google sta subendo un cambiamento radicale.

«Vediamo che le query di ricerca diventano sempre più complicate e dettagliate», afferma il capo di Google. Da questo punto di vista, non sorprende che le query di ricerca sembrino sempre più umane. È solo una conseguenza del progresso naturale.

«Dieci anni fa, ad esempio, per mia moglie era talvolta un problema sapere quali parole chiave cercare. Oggi si parla al motore di ricerca come se fosse un consulente».

Google non sta attaccando se stesso?

C'è una domanda ovvia che anche il dirigente deve porsi: se l'intelligenza artificiale fornisce la risposta, perché qualcuno dovrebbe ancora cliccare su un link? E se nessuno clicca più, che ne sarà dell'attività pubblicitaria di Google, che da decenni vive di questi clic?

I dati dei ricercatori di mercato sono sobri. Gli studi dimostrano che il tasso di clic sui risultati di ricerca è in calo. Senza i riassunti dell'intelligenza artificiale, circa il 15% degli utenti clicca su un risultato. Con i riassunti dell'intelligenza artificiale, la percentuale è solo dell'8%.

I ricavi pubblicitari di Google derivanti dalla ricerca sono cresciuti fino a 114 miliardi di dollari nel 2025, ma la crescita sta rallentando costantemente. Anche perché le risposte dell'intelligenza artificiale rispondono a un numero sempre maggiore di domande direttamente, senza dover cliccare su un annuncio pubblicitario.

Clermont non evita la domanda, ma rimane diplomatico: «Uno dei nostri valori aziendali è "L'utente prima di tutto - tutto il resto viene dopo"».

È stato osservato che gli utenti fanno più domande e formulano richieste di follow-up più dettagliate. Il volume delle richieste è in crescita.

L'austriaco non commenta l'esatto impatto finanziario: «Non conosco le cifre». Tuttavia, descrive l'umore interno come «molto ottimista».

Probabilmente anche perché in futuro ci saranno molte altre opportunità per commercializzare l'IA dell'azienda e l'attività di ricerca non deve rimanere il suo pilastro per sempre.

Chi è Markus Clermont? Markus Clermont è Engineering Director presso Google a Zurigo e nel suo ruolo attuale guida i team di sviluppo dell'area «Google Search Content», che si concentra sull'acquisizione di contenuti e sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa in Google Search. Markus è fortemente coinvolto nella trasformazione di Google Search in un'esperienza di intelligenza artificiale interattiva e conversazionale per gli utenti.

La fiducia è buona, ma il controllo è meglio?

C'è uno spirito di ottimismo e un dinamismo che probabilmente non si vedeva da tempo in molte grandi aziende tecnologiche. Ma anche a Google non è stato così fin dall'inizio.

Nelle prime settimane, le risposte generate dall'IA raccomandavano assurdità mediche, i fatti storici erano distorti o semplicemente inventati.

«Era ancora molto presto nello sviluppo dei modelli e le allucinazioni erano un grosso problema», ammette il direttore. Ma da allora molte cose sono cambiate. Ci sono ora modelli migliori e più controlli interni. L'intelligenza artificiale viene ora sottoposta a un secondo controllo, per così dire.

Ma quanta fiducia possiamo riporre oggi in una risposta dell'IA? Soprattutto quando si tratta di domande mediche o legali?

La risposta del dottore in Computer Science è straordinariamente onesta: «Quanto mi fiderei di uno specialista umano». In linea con la politica dell'azienda, tuttavia, aggiunge: «Soprattutto quando si tratta di questioni mediche, non prenderei assolutamente la risposta di Google al posto del parere di un medico. È pericoloso».

Chi ci guadagna e chi ci perde

Per la maggior parte degli utenti, la nuova ricerca è semplicemente più comoda. Se volete sapere come curare una ferita, quale sarà il prossimo treno o perché il vostro cane non mangia, otterrete la risposta più velocemente che mai.

Ma per chi pubblica contenuti online - giornali, blog, piccole imprese - la situazione è più complicata. Le impressioni su Google sono aumentate del 49%, mentre il tasso di clic è diminuito di circa il 30%. Più attenzione, meno visitatori. Questo è il paradosso della nuova ricerca.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Secondo alcuni studi, chi viene citato come fonte in una panoramica sull'IA riceve il 35% di clic in più rispetto a pagine analoghe senza citazione.

La risposta dell'IA sta quindi diventando il nuovo guardiano di Internet. Chi è dentro, vince. Chi resta fuori perde.

Markus Clermont è tranquillo al riguardo. La ricerca fornirà sempre ciò di cui gli utenti hanno realmente bisogno. «Nella panoramica dell'intelligenza artificiale, di fatto forniamo solo una descrizione approssimativa dell'argomento e quali fonti hanno maggiori dettagli».

I link sono quindi diventati più preziosi, non meno. I prossimi anni mostreranno se questo è vero.