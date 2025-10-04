Graffi e striature sui nuovi iPhone, cosa sta facendo Apple?

I nuovi iPhone stanno vendendo molto bene nonostante le accuse di graffi. Apple

Già prima della messa in vendita della nuova serie di iPhone, i primi acquirenti hanno segnalato la presenza di graffi e striature sui nuovi smartphone. Il fatto che i difetti non siano causati dai clienti, ma dai negozi Apple, rende il dibattito ancora più esplosivo.

Hai fretta? blue News riassume per te I clienti hanno scoperto segni visibili sulle unità dimostrative della nuova serie iPhone 17, che Apple attribuisce a depositi di materiale causati dai supporti MagSafe.

I dipendenti sono stati istruiti a utilizzare una soluzione salina per la pulizia per rimuovere l'usura superficiale.

Nonostante lo scratch gate, Apple sta aumentando in modo significativo la produzione dei modelli di iPhone 17: gli analisti riferiscono di un aumento della capacità fino al 30% rispetto alla generazione precedente. Mostra di più

Quando la serie iPhone 17 è stata messa in vendita, clienti e osservatori hanno notato che i dispositivi dimostrativi presentavano già segni di usura. Sui social network e sui media specializzati sono circolate foto di smartphone con graffi visibili.

Apple stessa ha spiegato al portale di settore «9to5Mac» che in molti casi non si trattava di graffi, ma di depositi di materiale provenienti dai supporti magnetici. Secondo l'azienda, questi residui possono essere rimossi con semplici metodi di pulizia.

Ecco di chi, o meglio cosa, è la colpa

Al centro delle critiche sono i cosiddetti supporti MagSafe su cui vengono montati gli iPhone per essere esposti nei negozi. A differenza dei caricabatterie standard, sono dotati di anelli metallici aggiuntivi che entrano in contatto diretto con il retro della custodia quando vengono ripetutamente collegati e scollegati. Ciò provoca segni che alcuni clienti interpretano come graffi.

Apple ha reagito prontamente. I primi stand nei negozi sono stati dotati di anelli in silicone per evitare il contatto diretto. Ma i dispositivi già danneggiati non beneficiano di questa misura.

Inoltre, i dipendenti dei negozi sarebbero stati istruiti a pulire più frequentemente i dispositivi dimostrativi. Come riporta Mark Gurman, giornalista di «Bloomberg», ai dipendenti è stato consigliato di aggiungere una piccola quantità di sale alla soluzione di pulizia abituale.

Questa miscela ha lo scopo di rimuovere l'usura superficiale. Un approccio pragmatico, anche se non convenzionale. I test condotti da redattori specializzati confermano inoltre che il metodo può effettivamente ridurre i segni.

Nessun rallentamento nella domanda sul mercato

Nonostante il cosiddetto scratch-gate abbia fatto scalpore sui social media, finora non si è registrato alcun rallentamento della domanda sul mercato. Al contrario: secondo «Reuters», Apple ha già dato istruzioni ai suoi fornitori di aumentare la produzione del modello base dell'iPhone 17 di almeno il 30%.

L'analista del settore Ming-Chi Kuo ipotizza inoltre che la capacità produttiva dell'intera serie nel trimestre in corso sarà superiore di un quarto rispetto al modello precedente. I tempi di consegna sono attualmente ancora più lunghi.