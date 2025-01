I grassi, spesso demonizzati, sono in realtà una fonte essenziale di energia e salute.

Covermedia Covermedia

Per anni si è pensato che eliminare i grassi fosse la chiave per una dieta equilibrata, ma oggi sappiamo che alcuni tipi di grassi sono fondamentali per il nostro organismo.

Perché i grassi sono importanti nella nostra dieta?

I grassi forniscono energia, aiutano ad assorbire vitamine essenziali e migliorano il sapore degli alimenti.

«Diversi tipi di grassi sono indispensabili per il corretto funzionamento del corpo», afferma la dottoressa Lucy Williamson, nutrizionista esperta di salute intestinale. «Contribuiscono ad assorbire le vitamine liposolubili, offrono una fonte di energia concentrata e migliorano il gusto del cibo. Per questo, piccole quantità di grassi sono fondamentali in una dieta sana ed equilibrata».

Quanto grasso dovremmo consumare ogni giorno?

Le attuali linee guida raccomandano che i grassi costituiscano fino a un terzo dell'energia giornaliera, con i grassi saturi limitati all'11%.

«Questo significa un massimo di 20 grammi di grassi saturi al giorno per le donne e 30 grammi per gli uomini», precisa l'esperta.

Grassi saturi e insaturi: qual è la differenza?

I grassi insaturi, generalmente più sani, dovrebbero prevalere rispetto ai saturi.

«Il comportamento di un grasso nel corpo dipende dal tipo di acidi grassi presenti: saturi, solidi a temperatura ambiente, o insaturi, liquidi a temperatura ambiente», spiega la dottoressa Williamson.

Mentre i grassi animali sono ricchi di acidi grassi saturi, gli oli vegetali sono principalmente insaturi, ed è su questi ultimi che dovremmo concentrare la nostra alimentazione.

I grassi saturi sono sempre dannosi?

Non tutti i grassi saturi sono dannosi, ma è importante limitarne il consumo.

«Un eccesso di grassi saturi può aumentare il colesterolo cattivo (LDL), aumentando il rischio di malattie cardiache e ictus», avverte la dottoressa. Al contrario, i grassi insaturi, se consumati con moderazione, possono ridurre il colesterolo LDL, rendendoli una scelta più salutare».

Scegliere con attenzione la qualità e la quantità di grassi nella propria dieta è un passo essenziale per migliorare salute e benessere.