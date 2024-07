I bagni freddi non sembrano molto allettanti, ma possono giovare alla salute in diversi modi.

«Ci sono molti vantaggi sia nel bagno caldo che in quello freddo, ma un modo semplice per rinfrescarsi in una calda giornata estiva è attraverso un bagno più freddo», affermano gli esperti di Westlab. «Un bagno freddo apporta così tanti incredibili benefici che ne vale la pena a lungo termine».

Quindi perché dovresti evitare un bagno caldo e optare per uno freddo? Gli esperti svelano i vari benefici.

Migliora il tuo umore

Un bagno più freddo può aiutarti a sollevare il morale rilasciando endorfine che danno una sensazione di benessere. «Un bagno freddo è un ottimo modo per migliorare l'umore e aiutare a supportare i sintomi di ansia e depressione», affermano gli esperti.

«Fare il bagno in acqua fredda attiva il sistema nervoso, dicendo al corpo di rilasciare quelle endorfine che danno una sensazione di benessere e che migliorano l'umore».

«Fare regolarmente una doccia o un bagno freddo veloce al mattino può essere un ottimo modo per aumentare il benessere e allo stesso tempo dare energia per la giornata».

Migliora la circolazione

L'acqua fredda può aiutare a migliorare la circolazione del corpo.

«I bagni freddi aiutano a migliorare la circolazione aumentando il flusso sanguigno. Quando il corpo entra nella risposta di lotta o fuga a causa dello shock dell'acqua fredda, questo dice al corpo di aumentare il flusso sanguigno in varie aree», spiegano gli esperti.

«Dopo lo shock iniziale dell'acqua, dovresti sentirti rinfrescato e rivitalizzato mentre il corpo rilascia endorfine».

Lenire i muscoli doloranti

Se hai dolori muscolari dopo un allenamento, un bagno freddo potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno.

«I bagni freddi possono aiutare a ridurre il dolore muscolare riparando le micro-lesioni e riducendo la quantità di infiammazione nel corpo», aggiungono gli esperti, prima di raccomandare di usare i sali di Epsom Westlab nel bagno freddo per «aiutare davvero con il recupero muscolare e il dolore» dopo un esercizio intenso.

