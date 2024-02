Lo «slow fitness» può essere benefico sia per il corpo che per la mente.

Lo «Slow fitness» è un approccio più consapevole all'esercizio fisico che comprende l'allenarsi a un ritmo più lento e concentrarsi sulla costanza.

Sostituire allenamenti veloci e intensi con esercizi più lenti e consapevoli può ancora risultare in un miglioramento della forma fisica e della forza.

«Quando si gestisce uno stile di vita frenetico, un allenamento intenso e rapido può sembrare il modo più facile per raggiungere i nostri obiettivi di fitness», afferma Jon Booker, esperto di benessere fisico presso Westfield Health. «Tuttavia, nonostante sia la scelta più popolare, gli allenamenti ad alta intensità possono essere controproducenti per le persone che sperimentano alti livelli di stress. Infatti, studi hanno dimostrato che praticare lo «slow fitness», specialmente nella corsa e nel sollevamento pesi, può aiutare a ridurre il dolore post-allenamento e migliorare effettivamente il nostro benessere».

Secondo l'esperto, questo tipo di fitness può giovare alla mente così come al corpo.

«Tutto si ricollega all'esercitarsi in modo consapevole», continua Jon. «Che si scelga di fare qualcosa di semplice come la meditazione consapevole, lo yoga o il Pilates, gli esercizi a basso impatto offrono diversi benefici per la salute che vanno oltre i guadagni fisici». Jon aggiunge che sostituire i tuoi allenamenti regolari con lo «slow fitness» può ridurre il rischio di infortuni e aiutare a migliorare i livelli di stress. «Optare per questi è non solo più delicato sul corpo, ma possono anche ridurre il rischio di infortuni e fornire una stimolazione muscolare efficace», spiega l'esperto di fitness. «Tali esercizi possono aiutarci a combattere lo stress e mantenere la nostra concentrazione durante la giornata. Non c'è dubbio che l'implementazione di un regime di esercizio regolare aiuti il benessere generale». Per concludere, Jon dice: «Quindi, introdurre lo slow fitness nella tua vita può essere un ottimo modo per potenziare la tua salute mentale e fisica per aiutare a ridurre il burnout».

Covermedia