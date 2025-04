Mangiare cibi ricchi di grassi può causare disturbi digestivi come gonfiore e senso di pesantezza.

Covermedia Covermedia

Alcuni alimenti tendono a permanere nell'intestino più a lungo, rallentando la digestione e causando gonfiore, pesantezza e altri disagi.

Per evitare questi effetti, Adrienne Benjamin, nutrizionista specializzata in salute intestinale per ProVen Biotics, spiega quali sono i cibi che andrebbero limitati per preservare il benessere dell'apparato digerente.

Carne rossa

Pur essendo una buona fonte di nutrienti, la carne rossa può impiegare fino a 72 ore per attraversare completamente il sistema digerente, causando gonfiore e disagio. «È un alimento denso e molto ricco di proteine, il che ne rallenta la scomposizione all'interno dello stomaco e dell'intestino», spiega l'esperta.

Cibi grassi e unti

Alimenti come hamburger, hot dog e pietanze fritte richiedono più tempo per essere digeriti rispetto ad altri cibi. Questo rallentamento può provocare gonfiore, crampi addominali e una sensazione di pesantezza.

Carboidrati complessi

I carboidrati complessi sono più lenti da digerire rispetto a quelli semplici, ma offrono anche benefici importanti. «Nonostante la digestione più lunga, i carboidrati complessi – come pane integrale o cereali – sono più nutrienti e aiutano a mantenere costante il livello di energia», afferma Adrienne. Inoltre, forniscono fibre utili alla regolarità intestinale.

Dolci e bevande gassate

Dolci, bibite e prodotti da forno industriali contengono zuccheri raffinati che possono favorire la proliferazione di batteri nell'intestino. «Questi batteri fermentano gli zuccheri e producono sottoprodotti che contribuiscono al gonfiore e a un generale malessere», avverte la nutrizionista. Anche se questi alimenti si muovono più velocemente nel tratto digestivo, gli effetti collaterali possono protrarsi a lungo.

Suggerimenti

Infine, meglio evitare un consumo eccessivo di cibi da asporto, spesso ricchi di grassi saturi e ingredienti ultra-processati. «Alimenti come pollo fritto, pizze, fast food e piatti pronti possono rallentare la digestione e causare gonfiore, pesantezza e talvolta anche diarrea», conclude Adrienne.