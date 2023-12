L'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». In concreto, ciò significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi.