Se a casa i jeans non calzano bene come nel negozio di abbigliamento è davvero fastidioso. Ma ci sono alcuni consigli utili per far sì che il tessuto torni più largo o più stretto.

Lo scenario è il più classico: si prova un paio di pantaloni in un negozio di abbigliamento, che calzano bene e sono esattamente della propria taglia. Poi una volta a casa li si lava e improvvisamente sono più stretti e pizzicano qua e là. Oppure dopo averli indossati un paio di volte sono di nuovo troppo larghi, si sono consumati e non vanno più bene. Chi non ha mai vissuto queste situazioni?

Purtroppo questa è una delle insidie dei jeans, ma non è il caso di disperare, perché c'è una soluzione per tutto. Anche quelli troppo stretti o troppo larghi possono essere salvati e non devono essere buttati via subito.

Come fare? Ecco degli utili trucchi che possono aiutarvi a risolvere il problema.

Se i jeans sono troppo stretti: lasciateli asciugare sul corpo

I jeans si allungano e si modellano al corpo particolarmente bene quando sono bagnati. Può sembrare scomodo, ma è davvero efficace: indossate i pantaloni quando sono umidi e lasciateli asciugare.

Inoltre, è meglio piegare le ginocchia e muoversi in modo che il tessuto si allunghi. La temperatura corporea riscalda e allunga i jeans.

Il modo migliore per farlo è sedersi con i pantaloni in una vasca da bagno il più possibile calda (ma non troppo, deve essere sopportabile per voi!).

Sedetevi nell'acqua per qualche minuto, piegate le gambe un paio di volte e distendetele di nuovo: in questo modo il tessuto si allenta e si espande. Lasciate poi asciugare sul corpo. Questo consiglio, però, è adatto solo alle giornate calde.

Se i jeans sono troppo stretti: allarga la vita

I jeans possono essere allargati nella parte superiore con un apposito aggeggio - il cui nome in inglese si chiama waistband stretcher - che permette di tendere i pantaloni.

Per farlo, lavorate sui jeans quando sono umidi e lasciateli asciugare all'aria: questo è il modo migliore per allungare i jeans.

Se i jeans sono troppo stretti: spruzzare e sfilare

Come abbiamo appreso sopra, l'umidità gioca un ruolo importante nel rimettere in forma i jeans. È anche possibile spruzzare semplicemente i pantaloni con acqua tiepida e poi tirarli con le mani.



Se i vostri jeans sono troppo larghi: trucco dei bottoni ed elastico in vita

Su internet si trovano molti trucchi per indossare i jeans diventati troppo grandi. Uno di questi è particolarmente semplice e utile: se fate passare il bottone attraverso il passante della cintura più vicino e poi allacciate i pantaloni, questi si stringeranno.

Se sono troppo larghi solo alle caviglie, un elastico può aiutare. Basta metterlo sul fondo dei pantaloni e ripiegare l'orlo in modo che non sia visibile. Anche se non è una soluzione definitiva, è un semplice trucco temporaneo.



Se i jeans sono troppo larghi: lavateli più spesso

Indossare spesso i jeans li rende più larghi e lavarli li rende di nuovo più stretti: è semplicissimo. Quindi, se il problema è che i vostri pantaloni di jeans si allentano troppo rapidamente, dovreste semplicemente metterli in lavatrice più spesso.

Se li volete molto più piccoli, è meglio lavarli a un'alta temperatura. Ma attenzione: se si tratta di un modello con elastan, questo trucco non è consigliato, perché i pantaloni potrebbero restringersi troppo.

Se i jeans sono troppo larghi: indossate qualcosa sotto

Un consiglio adatto solo alle giornate fredde o alle temperature estreme, perché se si indossano collant o leggings sotto i jeans, questi si stringeranno. È possibile così farli tornare più stretti senza troppi sforzi.