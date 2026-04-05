I miliardari della tecnologia costruiscono bunker, per paura delle loro stesse creazioni

Le grandi menti della Silicon Valley vorrebbero essere pronte ad affrontare un'emergenza. Gemini @blue News

Stanno portando avanti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma in segreto alcune delle menti più ricche della Silicon Valley ne temono le conseguenze. Le notizie della costruzione di bunker di sopravvivenza e di tracce online cancellate dipingono un quadro cupo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori, i principali miliardari del settore tecnologico nutrono una profonda paura della loro stessa creazione.

Si stanno preparando a scenari apocalittici costruendo bunker di sopravvivenza.

Ciò alimenta ancora una volta la richiesta di soluzioni politiche per la società nel suo complesso, al fine di sfruttare le opportunità dell'IA e gestirne equamente i rischi. Mostra di più

Quando Douglas Rushkoff, professore di teoria dei media e di economia digitale a New York, viene invitato dai potenti della Silicon Valley, non si aspetta certo di essere adulato.

L'uomo, che è considerato un leader del pensiero critico e conosce personalità come Mark Zuckerberg ed Elon Musk, è lì per criticare e consigliare.

Ma quello che ci ha raccontato di recente sui suoi incontri durante una conferenza al Gottlieb Duttweiler Institute ci porta a guardare in profondità nella psiche di alcuni degli uomini più influenti del mondo.

Nel cuore del progresso, dove si spendono miliardi per accendere la prossima fase dell'intelligenza artificiale, alcuni dei suoi più importanti promotori sono «quasi nel panico», dice Rushkoff. iRiporta confessioni inquietanti. «Il fondatore di una piattaforma di social media di successo mi ha detto che stava cancellando tutte le sue tracce su Internet».

La preoccupazione paranoica alla base di tutto ciò: una futura super AI potrebbe interpretare le briciole digitali come un atto ostile. «Non pubblica nemmeno nulla di negativo sull'IA, per paura che l'intelligenza artificiale possa usarlo contro di lui quando un giorno sarà al comando».

In risposta a Rushkoff, secondo cui un'intelligenza davvero onnisciente difficilmente si baserebbe su espliciti post online per riconoscere degli atteggiamenti, il miliardario si è limitato a pronunciare un'imprecazione.

Un aneddoto che è più di una farsa tecnologica. È un sintomo.

Douglas Rushkoff è professore di teoria dei media e di economia digitale a New York. Youtube

La paura del collasso sociale

La paura sembra ora andare oltre le semplici misure precauzionali nel mondo digitale.

«I miliardari della tecnologia stanno costruendo bunker con trincee antincendio per proteggersi dagli aggressori», continua il professore.

Quelle élite che stanno plasmando la tecnologia più recente si stanno apparentemente preparando a scenari che ricordano più i film della fine del mondo che la fede nel progresso. Una sorta di protezione privata contro il temuto collasso sociale o la guerra civile.

Alla luce di questi preparativi, Rushkoff solleva la domanda provocatoria se una società debba lasciarsi guidare da individui che nutrono aspettative così pessimistiche sul futuro e si preparano allo scenario peggiore.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti in particolare, esprime preoccupazioni sul ruolo dello Stato, che vede indebolito da attori come Elon Musk e da movimenti come l'amministrazione Trump.

C'è anche una prospettiva più rosea

Ma non tutti condividono questa prospettiva distopica.

Daniel Susskind, economista dell'Università di Oxford e rinomato pensatore sul tema dell'IA, ha una visione più ottimistica. Prevede che l'intelligenza artificiale possa portare al progresso e a una maggiore prosperità sociale nei prossimi decenni.

Nonostante ciò, Susskind vede l'ostacolo decisivo nella distribuzione equa di questa nuova ricchezza.

«La sfida più grande sarà la distribuzione o la ridistribuzione», sottolinea l'economista. A tal fine è essenziale uno Stato forte, che garantisca un giusto equilibrio attraverso strumenti come le tasse sui robot o sulla tecnologia.

Tali entrate potrebbero finanziare un reddito di base o garanzie occupazionali nel caso in cui l'intelligenza artificiale renda superfluo il lavoro umano su larga scala. Idealmente, le macchine potrebbero sostituirsi al lavoro e la ricchezza generata potrebbe andare a beneficio dell'intera popolazione.