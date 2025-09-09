Apple presenterà i nuovi iPhone il 9 settembre. Youtube

Oggi, martedì 9 settembre, Apple farà uscire il gatto dal sacco e presenterà la serie iPhone 17. Ecco un'anteprima di ciò che possiamo aspettarci dal keynote e se la scheda SIM scomparirà davvero.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

«La fine della scheda SIM è solo una questione di tempo»: quella che da anni è considerata una previsione azzardata potrebbe diventare realtà nel giro di poche settimane.

Oggi, martedì 9 settembre, Apple presenterà il suo iPhone 17 e non sarà solo il design a destare scalpore.

Ecco una panoramica su cosa aspettarsi dal keynote.

Quattro modelli, una nuova categoria

Apple avrebbe l'intenzione di lanciare sul mercato quattro modelli:

I nuovi 4 modelli iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max Mostra di più

Con l'Air, l'azienda si avventura in una classe di dispositivi completamente nuova. Invece di dimensioni o prestazioni massime, Apple si concentra sull'estrema sottigliezza. Tra i 5,5 e i 6 millimetri di spessore e un peso di soli 145 grammi.

Ma il prezzo di questa eleganza è alto. C'è spazio solo per un singolo obiettivo della fotocamera.

Per un'azienda che per anni ha pubblicizzato i propri dispositivi con fotocamere sempre più potenti, questo passo sembra una deliberata rottura con la propria tradizione.

Gli esperti del settore sospettano che Apple voglia rivolgersi a gruppi target meno esperti di tecnologia.

The iPhone 17 Air will be incredibly thin, while the Pro models are getting thicker pic.twitter.com/odUlIG2o29 — Albaraa Abdelhadi Elhag (@Albaraa_Elhag) July 29, 2025

Cambiamento di design per i modelli Pro

I dispositivi Pro segnano anche una svolta.

Per la prima volta dal 2017, Apple sembra aver rinunciato al titanio o all'acciaio inossidabile e torna a utilizzare l'alluminio. Questo potrebbe rendere i dispositivi più leggeri, ma anche sollevare dubbi sulla loro robustezza.

In particolare, il modulo della fotocamera si distingue dal punto di vista visivo. La caratteristica disposizione triangolare delle lenti è rimasta, ma l'intera parte posteriore è ora dominata da un'ampia sezione rialzata.

Con display da 6,3 e 6,9 pollici, le dimensioni rimangono familiari, ma gli schermi stessi hanno ricevuto un aggiornamento completo. Per la prima volta, tutti i modelli saranno dotati di pannelli OLED adattivi a 120 Hz.

#iPhone17 series dummy units. Shows off every model and colors expected this year. iPhone 17 Pro might come in a new orange color along with black, white, navy blue and new #iPhone17Air.



Image source: SonnyDickson (from X)#iPhone17 #iPhone17Pro #Apple pic.twitter.com/uuHNZKxivL — TechPP (@techpp) July 30, 2025

La fotocamera come elemento di differenziazione

Mentre i modelli standard e Air ricevono aggiornamenti piuttosto conservativi, le varianti Pro passano all'attacco.

Tre fotocamere, tutte da 48 megapixel, sono destinate a stabilire nuovi standard non solo per le foto, ma soprattutto per i video. Registrazioni in 8K e uno zoom potenzialmente infinito fino a un ingrandimento di otto volte. Se le indiscrezioni sono vere, Apple punterebbe al mercato professionale.

Questo aggiornamento hardware potrebbe essere completato da un'app dedicata alla fotocamera, appositamente studiata per i modelli Pro.

Resta da vedere se questa rimarrà solo una funzione aggiuntiva o aprirà la strada a una più profonda integrazione di Final Cut Pro in iOS.

IPhone 17 Pro looks so clean pic.twitter.com/aKw2rBGAwo — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 27, 2025

Prestazioni, memoria, rete

Sotto lo schermo, Apple continua a fare affidamento sul processore A19. Il modello standard ha il chip di base, mentre le varianti Air e Pro hanno il più potente A19 Pro.

Ci sono differenze anche in termini di memoria: mentre l'iPhone 17 rimane con 8 GB di RAM, i dispositivi più costosi hanno 12 GB di RAM. Una novità per i modelli Pro: per la prima volta la configurazione di base parte da 256 GB di spazio di archiviazione.

Un altro salto tecnologico riguarda il networking. Oltre a un chip WiFi-7 sviluppato internamente, che probabilmente sarà installato almeno nell'Air, Apple punta sui propri modem 5G. Questi dovrebbero ridurre significativamente il consumo energetico.

La fine della carta SIM?

La mossa di Apple sarà alquanto controversa per quanto riguarda le schede SIM. Da tempo l'azienda si affida esclusivamente alle eSIM negli Stati Uniti.

Con l'iPhone 17, questa pratica potrebbe essere introdotta in tutto il mondo. In particolare, l'Air ultrasottile sarà consegnato senza slot SIM fisico.

Se Apple dovesse seguire questa strada in modo coerente, avrebbe conseguenze di vasta portata.

I fornitori di telefonia mobile dovrebbero adeguare le loro tariffe e la classica scheda SIM potrebbe scomparire completamente dal mercato nel giro di pochi anni. Proprio come è successo con il jack per le cuffie.

Prezzi e lancio sul mercato

Ci sono segnali di continuità per quanto riguarda i prezzi: l'iPhone 17 dovrebbe partire da 799 dollari negli Stati Uniti, con le versioni Pro a partire da 999 dollari.

L'Air avrà probabilmente un prezzo intermedio tra le versioni Standard e Pro, ovvero circa 1.100 franchi in Europa.

Le vendite potrebbero iniziare il 19 settembre, anche se non si esclude un lancio successivo del modello Air.