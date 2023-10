L'aggiunta di vitamine e nutrienti alla vostra dieta può aiutarvi a sentirvi più energici durante la giornata.

Il cambio dell'orologio è imminente e quindi alzarsi dal letto al mattino sarà ancora più difficile.

L'aggiunta di sostanze nutritive e vitamine alla vostra dieta potrebbe aiutare il vostro corpo ad affrontare meglio le giornate più corte e fredde.

Vandana Vijay, biochimica che ha creato la bevanda ricostituente post-sociale Bounce Back, ha spiegato quali nutrienti e vitamine dovremmo integrare nella nostra dieta per aiutarci a svegliarci pieni di energia con il cambio dell'orologio.

La colina

La colina può aiutare a sostenere il cervello e il fegato.

«Con il cambio dell'orologio la domenica mattina, molti di noi hanno in programma una serata in compagnia per il sabato sera. Pertanto, la colina può aiutarci a sentirci più sazi al mattino, sostenendo la funzione epatica e le funzioni cerebrali», spiega Vandana. «La colina è un nutriente essenziale che aiuta l'organismo a trasportare i grassi dal fegato, favorendo la normale funzione epatica. Inoltre, è stato riscontrato che la colina favorisce le funzioni cerebrali, tra cui una migliore memoria ed elaborazione».

Vitamina B12

La vitamina B12 può aiutare a combattere la stanchezza e a sentirsi più energici durante la giornata.

«La vitamina B12 è un'ottima vitamina da integrare nella dieta, in quanto aiuta a ripristinare la vigilanza mentale o la veglia in caso di stanchezza o sonnolenza. Il suo funzionamento consiste nell'aiutare l'organismo a convertire il cibo consumato in glucosio, che a sua volta fornisce energia», afferma Vandana.

«Un ulteriore vantaggio della vitamina B12 è che ci aiuta anche a mantenere un umore più equilibrato, quindi se siete un po' stanchi e irritabili al mattino, questa vitamina fa sicuramente al caso vostro!».

Vitamina B6

La vitamina B6 è un'ottima vitamina da integrare nella vostra dieta se avete bisogno di più energia.

«Svolge molte funzioni nell'organismo (oltre 100 reazioni enzimatiche, per l'esattezza!), ma una delle sue funzioni principali è quella di aiutare il nostro corpo a metabolizzare proteine, grassi e carboidrati per ottenere energia», spiega la biochimica. «Inoltre, la vitamina B6 aiuta a regolare l'uso dell'energia nel cervello, per mantenere meglio i nostri livelli di energia».

Glutammina

La glutammina può essere utile se faticate ad addormentarvi.

«Addormentarsi può essere più difficile una volta che gli orologi sono tornati indietro e sembra di andare a letto un'ora prima del solito. È qui che l'aminoacido glutammina può essere d’aiuto», spiega Vandana. «La glutammina, infatti, insieme alla vitamina B6, produce un neurotrasmettitore che induce il sonno, il GABA, che ci aiuta ad addormentarci la sera».

Inoltre, Vandana consiglia di provare Bounce Back, che è la prima bevanda del Regno Unito a contenere colina per sostenere e reintegrare la normale funzione epatica. La bevanda comprende anche una serie di altre vitamine, minerali e aminoacidi.

Covermedia