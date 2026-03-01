  1. Clienti privati
Risultato sorprendente I Pokémon compiono 30 anni: qual è il preferito dagli svizzeri?

Martin Abgottspon

1.3.2026

Non è necessario catturarli tutti per essere particolarmente affezionati a un determinato Pokémon.
Non è necessario catturarli tutti per essere particolarmente affezionati a un determinato Pokémon.
Nintendo

Pikachu & Co. conquistarono il Game Boy 30 anni fa, dando il via a una mania che dura ancora oggi. Ma cosa pensano gli svizzeri dei mostriciattoli tascabili di Nintendo? E qual è il loro preferito?

Martin Abgottspon

01.03.2026, 10:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I Pokémon furono sviluppati nel 1996 da Satoshi Tajiri, ispirato dalla sua passione infantile per il collezionismo di insetti, e sono diventati uno dei franchise multimediali di maggior successo al mondo.
  • Un'analisi dei dati di ricerca Google condotta da «The Toy Zone» mostra che Pikachu è il più popolare a livello globale, mentre in Europa è Abra a essere cercato con particolare frequenza.
  • In Svizzera, Lapras risulta il Pokémon più cercato. Nidoran figura invece tra i meno popolari della prima generazione.
Mostra di più

Satoshi Tajiri era ossessionato dagli insetti. Da bambino, si racconta, il futuro sviluppatore giapponese amava catturarli e studiarli. Per questo i compagni di classe lo soprannominarono «Konchu-hakase» (Dottor Insetto).

Anni dopo, Tajiri osservava con malinconia la Tokyo sempre più cementificata, la cui espansione aveva inghiottito gli spazi naturali della sua infanzia. Da questa nostalgia nacque un'idea visionaria: trasferire quella passione nel mondo digitale.

Il 27 febbraio 1996 vide così la luce Pokémon, abbreviazione di «mostri tascabili».

Pokemon, che passione. Ecco l'ultima follia di Nick Kyrgios: una schiena tutta nuova

Pokemon, che passioneEcco l'ultima follia di Nick Kyrgios: una schiena tutta nuova

Con il suo team di Game Freak, Tajiri - sostenuto dall’icona Nintendo Shigeru Miyamoto - sviluppò per il Game Boy un concetto innovativo: creature fantastiche dotate di super poteri, catturabili con capsule chiamate Poké Ball e pronte a sfidarsi in combattimento.

Quello che era iniziato come un progetto ambizioso per la console Nintendo si trasformò presto in uno dei franchise di maggior successo al mondo, superando persino Topolino e Star Wars. Oggi l'impero dei Pokémon, che vale miliardi di dollari, spazia dai videogiochi alle serie televisive e ai film.

Usare i dati di Google per trovare le preferenze dei Pokémon

Una domanda è rimasta senza risposta per anni: qual è è effettivamente il preferito dai fan tra gli oltre 1'000 Pokémon? Diversi sondaggi hanno già affrontato la questione, ma la maggior parte di questi era limitata a un piccolo gruppo di partecipanti.

«The Toy Zone» ha scelto un approccio leggermente diverso per la sua indagine e ha esaminato più da vicino i dati delle ricerche su Google in tutti i Paesi.

Sulla base dei risultati del motore di ricerca, è stato possibile determinare i Pokémon più popolari per ogni singolo Paese e creare una mappa mondiale corrispondente.

Se si analizza il mondo intero, Pikachu è ovviamente ancora una volta il vincitore dei cuori.
Se si analizza il mondo intero, Pikachu è ovviamente ancora una volta il vincitore dei cuori.
The ToyZone

Risultato sorprendente per la Svizzera

Non ci sono grandi sorprese nella classifica mondiale. Pikachu è il numero 1 e anche Charizard ed Eevee si piazzano ai primi posti in molti Paesi.

Ma le classifiche per l'Europa e la Svizzera in particolare sono inaspettate. In questo paese, Lapras è salito sul gradino più alto del podio. Ciò è tanto più sorprendente in quanto si tratta di un Pokémon d'acqua che di solito si trova in riva al mare.

Un po' a sorpresa, Lapras è il Pokémon più popolare in Svizzera.
Un po' a sorpresa, Lapras è il Pokémon più popolare in Svizzera.
Pokémon Company

Se si considerano le ricerche su Google di tutti i Paesi europei, il Pokémon di tipo Psico, Abra è il più cercato. In totale, il 2,7% di tutte le ricerche lo riguardano.

Naturalmente, la classifica mostra anche quali sono i Pokémon meno popolari della prima generazione. Sia la variante femminile che quella maschile di Nidoran sono all'ultimo posto. Mr. Mime e Kokuna lo precedono di poco.

Altre notizie