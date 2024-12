Un sonno insufficiente può essere un segnale di problemi di salute.

Covermedia

È fondamentale che gli uomini inizino a discutere della propria salute e cerchino supporto quando necessario.

Con la conclusione del Mese della Consapevolezza della Salute Maschile, Niamh McMillan, sovrintendente della farmacia di Superdrug, mette in evidenza i segnali silenziosi che potrebbero indicare problemi di salute seri.

Salute del cuore

I segnali delle malattie cardiache possono essere facilmente trascurati, poiché spesso vengono confusi con lo stress o la stanchezza.

«Le malattie cardiache sono una delle principali cause di morte tra gli uomini, ma i primi sintomi vengono spesso ignorati», avverte Niamh. «Molti uomini attribuiscono a fattori come l'invecchiamento o lo stress una lieve mancanza di fiato, un affaticamento persistente o una sensazione di pressione al petto, ma questi potrebbero essere segni iniziali di problemi cardiovascolari, come l'ipertensione o le malattie coronariche».

Bisogna prestare attenzione a segnali come una maggiore stanchezza durante le attività quotidiane, dolori che si estendono a braccia o collo ed episodi di vertigini.

Qualità del sonno

Una scarsa qualità del sonno può nascondere problemi di salute più seri, perciò è cruciale monitorare i propri schemi di riposo.

«Un sonno insufficiente può essere indicativo di condizioni come l'apnea notturna, che può contribuire a sviluppare ipertensione e aumentare il rischio di malattie cardiache», spiega l'esperto. Russare, svegliarsi con difficoltà respiratorie o sentirsi costantemente stanchi sono segnali che non vanno ignorati.

Sistema digestivo

Disturbi digestivi persistenti, come gonfiore e costipazione, possono essere il campanello d'allarme di problemi di salute più complessi.

«Un disagio digestivo prolungato potrebbe indicare condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) o persino problemi legati alla salute del colon», sottolinea Niamh. «Seguite una dieta ricca di fibre, bevete molta acqua e tenete sotto controllo i livelli di stress. Se i sintomi persistono, consultate un operatore sanitario per una valutazione approfondita».

In presenza di questi segnali, Niamh raccomanda di rivolgersi a un medico di base o, in alternativa, ad un farmacista.

