I volti creati dall'intelligenza artificiale sono sempre più realistici e ingannano la maggior parte delle persone. Ma c'è un'eccezione: i super-recognizer. Uno studio mostra che riescono a individuare le immagini false meglio degli altri, soprattutto dopo un breve training.

Covermedia Covermedia

Un volto guarda dritto in camera. Pelle uniforme, tratti simmetrici, espressione rassicurante. Nulla sembra sospetto. Eppure quella persona non è mai esistita: il volto è stato generato da un'intelligenza artificiale. Nonostante questo, molti lo giudicano credibile, a volte persino più realistico di una foto vera.

È una situazione ormai comune, dai profili online falsi alle verifiche di identità digitale. E i test lo confermano: la maggior parte delle persone distingue male tra volti reali e volti artificiali, arrivando spesso a scambiare i secondi per autentici.

In questo scenario emerge però un'eccezione significativa, documentata da una ricerca dell'University of Reading pubblicata su Royal Society Open Science.

Chi vede ciò che altri non notano

A fare la differenza sono i super-recognizer, persone con un'abilità fuori dal comune nel riconoscere i volti. Anche loro non sono infallibili, ma ottengono risultati nettamente migliori rispetto alla media. Senza alcuna preparazione, individuano correttamente i volti generati dall'IA in circa quattro casi su dieci, contro i tre su dieci degli altri partecipanti.

La differenza conta. Dimostra che non tutti percepiscono i volti allo stesso modo. I super-recognizer colgono dettagli minimi e incoerenze che sfuggono alla maggioranza, spesso in modo intuitivo. È per questo che da anni attirano l'attenzione di forze dell'ordine e ambiti legati alla sicurezza.

Cinque minuti per affinare lo sguardo

Lo studio mostra però anche un altro dato chiave: la percezione può essere allenata. Un training di circa cinque minuti, con indicazioni sui difetti tipici dei volti artificiali – come attaccature dei capelli innaturali o anomalie nei denti – ha migliorato sensibilmente i risultati.

Dopo la breve preparazione, i super-recognizer hanno riconosciuto quasi due terzi dei volti falsi. Anche gli altri partecipanti sono migliorati, superando la soglia del caso, pur restando meno accurati.

«Il nostro metodo di training è breve e facile da applicare», spiega la responsabile dello studio, Dr. Katie Gray. In combinazione con le capacità naturali dei super-recognizer, può aiutare ad affrontare «problemi reali come la verifica dell'identità online».

La tecnologia migliora, il rischio aumenta

I volti testati provengono da una delle generazioni più avanzate di IA. Rispetto al passato, le percentuali di riconoscimento umano sono diminuite: la tecnologia è diventata più convincente. «I volti generati dal computer rappresentano rischi concreti per la sicurezza», avverte Gray, soprattutto perché «le persone li valutano spesso come più realistici di quelli umani».

In un mondo in cui piattaforme, banche e investigatori devono decidere ogni giorno se un volto è vero o falso, la combinazione tra tecnologia, formazione mirata e capacità umane speciali potrebbe fare la differenza.