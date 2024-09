Con i generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale è ora possibile creare immagini senza dover essere esperti di grafica. IA, generata con Adobe Firefly

L’intelligenza artificiale rappresenta un valido strumento di supporto per la vita quotidiana, in grado di creare contenuti visivi in modo semplice e veloce. Puoi sfruttare questi modelli di generazione IA per trasformare in un battibaleno le tue idee in immagini.

Hai fretta? blue News riassume per te: I sistemi IA grafici costruiscono le immagini pixel per pixel e sono calibrati specificamente per diverse applicazioni.

Per ottenere le immagini desiderate, conviene dare una certa struttura ai prompt.

Non tutti sanno che l’intelligenza artificiale (AI) permette di creare anche contenuti visivi attraverso appositi programmi. Questi strumenti basati sull’IA, capaci di generare e addirittura di modificare immagini e grafiche – effetti divertenti ovviamente inclusi – rappresentano un valido aiuto nella vita quotidiana.

IA: un piccolo braccio destro con tante qualità

I sistemi IA generano immagini o loghi e sono persino capaci di modificare i disegni. Se si ha bisogno di un nuovo logo per l’associazione o di un invito, si può chiedere semplicemente all’IA di generare un’immagine.

Tanti generatori di immagini sono in grado di trasformare le bozze nello stile desiderato o di modificare alcune parti di una foto: basta, per esempio, una sola istruzione (un «prompt») per sostituire lo sfondo grigio di un ritratto di famiglia con un tramonto.

Ecco come funzionano i sistemi IA per immagini

I modelli di generazione di immagini sfruttano input testuali per costruire l’immagine pixel per pixel. L’istruzione viene dal prompt, ovvero dal testo digitato nell’apposito campo.

Per mettere alla prova l’IA ci sono diversi programmi a disposizione, come per esempio: Midjourney, Dall-E, Adobe Firefly e Stable Diffusion. Per ottenere grafiche all’altezza delle aspettative, per esempio per un biglietto di auguri, è importante che il prompt sia quanto più esatto possibile.

Il prompt giusto per una resa grafica ottimale

Un prompt ben scritto fornisce indicazioni sui contenuti veri e propri, sullo stile, come i colori e la tecnica, o sull’atmosfera che si desidera per l’immagine.

«Per un risultato ottimale, consiglio di evitare riempitivi ridondanti e di dare istruzioni quanto più possibile concrete. Sono utili riferimenti al mondo della fotografia e dell’arte» Marcel Curien Trainer ed esperto nell’utilizzo dei media in Swisscom

Per un biglietto di auguri, un prompt efficace potrebbe essere: «Genera un’immagine in stile impressionista di una coccinella che su un tavolo dipinge un quadro, colori caldi». Questo il risultato:

Basta digitare un’idea, premere su Enter e in pochi secondi il generatore di immagini sputa fuori una grafica. IA, generata con Adobe Firefly

Alcune IA funzionano in italiano, per altre l’istruzione deve essere formulata in inglese. Un utile suggerimento è quello di cercare termini specifici dell’arte visuale. L’IA è stata addestrata con questi termini e li utilizza per generare un’immagine nello stile desiderato. Per esempio: stile pop art, prospettiva centrale, palette colori dai toni caldi.

Chi è curioso di provare un programma di generazione di immagini basato sull’IA può farlo gratuitamente online e scoprire le diverse funzioni ed effetti per la creazione di grafiche. Non servono conoscenze nel campo della grafica.

Questi i generatori di immagini basati sull’IA più noti: Midjourney è conosciuto per generare risultati di elevata qualità con prompt poco complessi.

Dall-E di OpenAI è integrato in ChatGPT Plus ed è particolarmente indicato per generare grafiche contenenti testi, come i fumetti.

Adobe Firefly è un ottimo strumento per creare immagini realistiche, ma pecca un po’ nella composizione di volti umani.

Stable Diffusion è il più personalizzabile tra i modelli ed è per questo amato dai professionisti di grafica. Mostra di più