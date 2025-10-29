Un team della Humboldt-Universität di Berlino ha analizzato oltre 56.000 risonanze magnetiche e scoperto che pressione alta e diabete accelerano la «biologica età cerebrale». Il cervello può invecchiare anni prima del corpo, ma intervenire sui fattori di rischio può rallentare il processo.

e le abitudini quotidiane giocano un ruolo decisivo.

Una ricerca della Humboldt-Universität di Berlino, pubblicata su Nature Aging, ha analizzato oltre 56.000 risonanze magnetiche cerebrali provenienti dalla UK Biobank britannica. L'obiettivo: capire perché alcuni cervelli restano giovani mentre altri mostrano segni precoci di declino.

Grazie a modelli di intelligenza artificiale, il team guidato da Philippe Jawinski e Sebastian Markett ha calcolato il cosiddetto Brain Age Gap – la differenza tra l'età anagrafica e quella biologica del cervello. I risultati rivelano che il cervello può invecchiare anni prima del corpo, e che i geni spiegano solo una parte del fenomeno.

Quando il cervello invecchia più in fretta

Gli studiosi hanno individuato 59 regioni genetiche coinvolte nell'invecchiamento cerebrale, comprese quelle associate al morbo di Alzheimer (MAPT e APOE). Ma la genetica conta solo per circa un quarto: il resto dipende da salute e stile di vita.

In particolare, ipertensione e diabete di tipo 2 accelerano il processo di invecchiamento cerebrale. «Chi soffre di pressione alta o diabete invecchia più rapidamente anche a livello genetico», spiega Jawinski. Il team ha utilizzato un modello statistico in grado di mostrare un legame causale diretto: queste patologie fanno effettivamente «invecchiare» il cervello.

Più alta è la pressione o la glicemia, più «vecchio» appare il cervello nelle immagini MRI. Anche fumo, alcol, stress e disagio economico contribuiscono al deterioramento precoce.

I fattori che pesano sul cervello

Lo studio identifica cinque principali elementi che anticipano la senescenza cerebrale:

Ipertensione

Diabete di tipo 2

Fumo e consumo eccessivo di alcol

Stress psicologico o depressione

Basso reddito e disagio socioeconomico

Il cervello si può proteggere

La buona notizia è che la prevenzione funziona. «Controllando fattori di rischio come l'ipertensione, possiamo rallentare l'invecchiamento cerebrale e mantenere più a lungo la lucidità mentale», sottolinea Jawinski.

Secondo Markett, la misura del Brain Age Gap potrebbe diventare uno strumento clinico utile per valutare il rischio di declino cognitivo o demenza. Sapere se il cervello di un paziente «invecchia troppo in fretta» permetterebbe di intervenire prima, con controlli mirati, terapie preventive e miglioramenti dello stile di vita.

Gli esperti ricordano che anche piccoli gesti quotidiani fanno la differenza: tenere sotto controllo la pressione, mantenere la glicemia stabile, fare attività fisica, evitare fumo e alcol e stimolare la mente con lettura, conversazioni e nuove esperienze.

In sintesi, il cervello non è destinato a invecchiare alla stessa velocità del corpo. Mantenere in equilibrio cuore, metabolismo e mente è la chiave per restare mentalmente giovani più a lungo.