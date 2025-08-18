  1. Clienti privati
Ecco come Il caffè migliora l'umore: lo dice la scienza

Covermedia

18.8.2025 - 16:00

Una nuova ricerca delle università di Bielefeld e Warwick conferma quello che molti sospettavano: la prima tazza di caffè al mattino non solo sveglia, ma rende anche più felici. L'effetto è più forte nelle prime ore dopo il risveglio e nei momenti di stanchezza.

Covermedia

18.08.2025, 16:00

18.08.2025, 16:04

Un caffè appena svegli e il mondo sembra più luminoso: non è solo suggestione.

Secondo una nuova ricerca condotta dalle università di Bielefeld e Warwick, la bevanda più amata dagli italiani è in grado di migliorare l'umore in modo misurabile.

Gli studiosi hanno seguito oltre 230 giovani adulti in due studi di lungo periodo, raccogliendo quasi 28.000 rilevazioni sul loro stato d'animo e sul consumo di caffeina. Il risultato è chiaro: chi beve caffè sperimenta un aumento di emozioni positive come entusiasmo, soddisfazione e gioia, soprattutto nelle prime due ore e mezza dopo il risveglio.

«Il legame tra consumo di caffeina e benessere era più forte nelle ore mattutine», spiegano i ricercatori. Il beneficio si attenua nel corso della giornata, salvo un leggero rialzo in tarda serata.

Quando la stanchezza amplifica l'effetto

Il caffè funziona meglio proprio quando serve di più: nei momenti di forte stanchezza. In quelle condizioni la differenza di umore tra chi beve e chi non beve risulta ancora più marcata. Curiosamente, bere da soli sembra favorire un maggiore miglioramento rispetto al consumo in compagnia, probabilmente perché le interazioni sociali incidono di per sé sullo stato d'animo.

Come agisce sul cervello

Il segreto sta nei meccanismi neurologici. «La caffeina blocca i recettori dell'adenosina, la sostanza che segnala al cervello la fatica», spiega Anu Realo dell'Università di Warwick. Questo effetto aumenta l'attività della dopamina e della noradrenalina, neurotrasmettitori legati alla motivazione, alla vigilanza e al buonumore.

Attenzione alle dosi

Se una tazza al mattino può fare la differenza, il troppo stroppia: un consumo eccessivo rischia di causare insonnia, nervosismo e, nei casi più estremi, dipendenza. Già la semplice mancanza del caffè abituale può provocare mal di testa o cali di energia.

Limiti della ricerca

Gli autori avvertono che i dati riguardano principalmente giovani adulti tra i 18 e i 29 anni, in gran parte donne, e che le valutazioni si basano su auto-dichiarazioni, non su misurazioni oggettive. Non è quindi detto che gli stessi effetti valgano per tutte le età.

